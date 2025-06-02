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В Новгородской области семилетний мальчик умер во время тихого часа - РИА Новости, 02.06.2025
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21:35 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/sk-2020558834.html
В Новгородской области семилетний мальчик умер во время тихого часа
В Новгородской области семилетний мальчик умер во время тихого часа - РИА Новости, 02.06.2025
В Новгородской области семилетний мальчик умер во время тихого часа
Ребёнку в детском саду стало плохо во время дневного сна в городе Боровичи Новгородской области, семилетний мальчик умер до приезда скорой помощи, сообщает СУСК РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T21:35:00+03:00
2025-06-02T21:35:00+03:00
происшествия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Ребёнку в детском саду стало плохо во время дневного сна в городе Боровичи Новгородской области, семилетний мальчик умер до приезда скорой помощи, сообщает СУСК по региону. Как уточняет ведомство, в понедельник в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из детских садов города Боровичи погиб ребенок. "По предварительным данным, во время дневного сна мальчик, 2018 года рождения, почувствовал себя плохо. Сотрудники детского сада сразу же вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка... По данному факту... организована доследственная проверка", - говорится в сообщении. На месте происшествия работает следственная группа, отметили в СУСК по региону. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, надзорное ведомство оценит работу детского сада по соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников в период их пребывания в учреждении, а также своевременность оказания ребенку медицинской помощи.
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происшествия, боровичи, новгородская область, россия
Происшествия, Боровичи, Новгородская область, Россия
В Новгородской области семилетний мальчик умер во время тихого часа

В Новгородской области семилетний мальчик умер в детском саду

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Ребёнку в детском саду стало плохо во время дневного сна в городе Боровичи Новгородской области, семилетний мальчик умер до приезда скорой помощи, сообщает СУСК по региону.
Как уточняет ведомство, в понедельник в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из детских садов города Боровичи погиб ребенок.
"По предварительным данным, во время дневного сна мальчик, 2018 года рождения, почувствовал себя плохо. Сотрудники детского сада сразу же вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка... По данному факту... организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственная группа, отметили в СУСК по региону.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, надзорное ведомство оценит работу детского сада по соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников в период их пребывания в учреждении, а также своевременность оказания ребенку медицинской помощи.
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