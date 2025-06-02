https://ria.ru/20250602/sk-2020558834.html

В Новгородской области семилетний мальчик умер во время тихого часа

В Новгородской области семилетний мальчик умер во время тихого часа - РИА Новости, 02.06.2025

В Новгородской области семилетний мальчик умер во время тихого часа

Ребёнку в детском саду стало плохо во время дневного сна в городе Боровичи Новгородской области, семилетний мальчик умер до приезда скорой помощи, сообщает СУСК РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T21:35:00+03:00

2025-06-02T21:35:00+03:00

2025-06-02T21:35:00+03:00

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Ребёнку в детском саду стало плохо во время дневного сна в городе Боровичи Новгородской области, семилетний мальчик умер до приезда скорой помощи, сообщает СУСК по региону. Как уточняет ведомство, в понедельник в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из детских садов города Боровичи погиб ребенок. "По предварительным данным, во время дневного сна мальчик, 2018 года рождения, почувствовал себя плохо. Сотрудники детского сада сразу же вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка... По данному факту... организована доследственная проверка", - говорится в сообщении. На месте происшествия работает следственная группа, отметили в СУСК по региону. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, надзорное ведомство оценит работу детского сада по соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников в период их пребывания в учреждении, а также своевременность оказания ребенку медицинской помощи.

https://ria.ru/20250530/sevastopol-2020016376.html

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происшествия, боровичи, новгородская область, россия