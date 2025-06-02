Рейтинг@Mail.ru
Возбуждено дело о хищении в отношении замначальника продаж "Дельрус" - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/sk-2020453938.html
Возбуждено дело о хищении в отношении замначальника продаж "Дельрус"
Возбуждено дело о хищении в отношении замначальника продаж "Дельрус" - РИА Новости, 02.06.2025
Возбуждено дело о хищении в отношении замначальника продаж "Дельрус"
Военные следователи возбудили уголовное дело о хищении более 57 миллионов рублей при исполнении госконтракта на поставку медицинского оборудования, сообщается в РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:25:00+03:00
2025-06-02T14:25:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292699_129:0:3459:1873_1920x0_80_0_0_cae030a006d32edbcb5ef58fdde08abd.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Военные следователи возбудили уголовное дело о хищении более 57 миллионов рублей при исполнении госконтракта на поставку медицинского оборудования, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. "Расследуется уголовное дело в отношении заместителя начальника продаж ООО "Дельрус" Игоря Игнатова и коммерческого директора ООО "ТДА-Сервис" Александра Хоцина. Они обвиняются в хищении бюджетных денежных средств при выполнении государственного контракта (часть 4 статьи 159 УК РФ)... По ходатайству следователя ГВСУ СК России судом Игнатову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Хоцину - в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2022 году между госзаказчиком ООО "Дельрус" и ООО "ТДА-Сервис" был заключен госконтракт на приобретение и поставку медоборудования на сумму свыше 100 миллионов рублей. Подчеркивается, что контроль за исполнением контракта возлагался на Игнатова и Хоцина. Отмечается, что в 2022 году "Игнатов и Хоцин путем завышения стоимости медицинского оборудования похитили из бюджета более 57 миллионов рублей, которые распределили между собой", при этом условия контракта исполнены не были, государству причиненный значительный ущерб.
https://ria.ru/20250207/gendirektor-1997966308.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292699_545:0:3042:1873_1920x0_80_0_0_0b951f31be29f1d484283c2efcfa4b80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Возбуждено дело о хищении в отношении замначальника продаж "Дельрус"

СК возбудил дело о хищении более 57 миллионов рублей при исполнении госконтракта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Военные следователи возбудили уголовное дело о хищении более 57 миллионов рублей при исполнении госконтракта на поставку медицинского оборудования, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.
"Расследуется уголовное дело в отношении заместителя начальника продаж ООО "Дельрус" Игоря Игнатова и коммерческого директора ООО "ТДА-Сервис" Александра Хоцина. Они обвиняются в хищении бюджетных денежных средств при выполнении государственного контракта (часть 4 статьи 159 УК РФ)... По ходатайству следователя ГВСУ СК России судом Игнатову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Хоцину - в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2022 году между госзаказчиком ООО "Дельрус" и ООО "ТДА-Сервис" был заключен госконтракт на приобретение и поставку медоборудования на сумму свыше 100 миллионов рублей. Подчеркивается, что контроль за исполнением контракта возлагался на Игнатова и Хоцина.
Отмечается, что в 2022 году "Игнатов и Хоцин путем завышения стоимости медицинского оборудования похитили из бюджета более 57 миллионов рублей, которые распределили между собой", при этом условия контракта исполнены не были, государству причиненный значительный ущерб.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Гендиректора ООО "Диона" обвинили в хищениях на поставках для Минобороны
7 февраля, 14:11
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала