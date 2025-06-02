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Возбуждено дело о хищении в отношении замначальника продаж "Дельрус"
Возбуждено дело о хищении в отношении замначальника продаж "Дельрус" - РИА Новости, 02.06.2025
Возбуждено дело о хищении в отношении замначальника продаж "Дельрус"
Военные следователи возбудили уголовное дело о хищении более 57 миллионов рублей при исполнении госконтракта на поставку медицинского оборудования, сообщается в РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:25:00+03:00
2025-06-02T14:25:00+03:00
2025-06-02T14:25:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Военные следователи возбудили уголовное дело о хищении более 57 миллионов рублей при исполнении госконтракта на поставку медицинского оборудования, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. "Расследуется уголовное дело в отношении заместителя начальника продаж ООО "Дельрус" Игоря Игнатова и коммерческого директора ООО "ТДА-Сервис" Александра Хоцина. Они обвиняются в хищении бюджетных денежных средств при выполнении государственного контракта (часть 4 статьи 159 УК РФ)... По ходатайству следователя ГВСУ СК России судом Игнатову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Хоцину - в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2022 году между госзаказчиком ООО "Дельрус" и ООО "ТДА-Сервис" был заключен госконтракт на приобретение и поставку медоборудования на сумму свыше 100 миллионов рублей. Подчеркивается, что контроль за исполнением контракта возлагался на Игнатова и Хоцина. Отмечается, что в 2022 году "Игнатов и Хоцин путем завышения стоимости медицинского оборудования похитили из бюджета более 57 миллионов рублей, которые распределили между собой", при этом условия контракта исполнены не были, государству причиненный значительный ущерб.
https://ria.ru/20250207/gendirektor-1997966308.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Возбуждено дело о хищении в отношении замначальника продаж "Дельрус"
СК возбудил дело о хищении более 57 миллионов рублей при исполнении госконтракта