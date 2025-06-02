https://ria.ru/20250602/sistema-2020479348.html

В РЖД поделились деталями работы системы продажи билетов

В РЖД поделились деталями работы системы продажи билетов - РИА Новости, 02.06.2025

В РЖД поделились деталями работы системы продажи билетов

Система продажи билетов "Российских железных дорог" (РЖД) обрабатывает 10 миллионов сообщений в сутки, производственная система компании собирает 2,5 миллиона... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T15:40:00+03:00

2025-06-02T15:40:00+03:00

2025-06-02T15:40:00+03:00

экономика

технологии

евгений чаркин

ржд

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Система продажи билетов "Российских железных дорог" (РЖД) обрабатывает 10 миллионов сообщений в сутки, производственная система компании собирает 2,5 миллиона запросов, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин. "Наша система продажи билетов обрабатывает 10 миллионов сообщений в сутки, и 2,5 миллиона наша производственная система собирает. Это очень-очень-очень высокая нагрузка", - сообщил Чаркин в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Он отметил и ключевые проблемы, с которыми столкнулись в РЖД, - это технологические и системные сложности и отсутствие оборудования. В этой связи Чаркин обратился к IT-разработчикам с просьбой создать подключенное и законченное решение для программного обеспечения, так как РЖД, по его словам, "не разработчики, не интеграторы… сложно заниматься этой подкруткой".

https://ria.ru/20250602/rzhd-2020400729.html

https://ria.ru/20250523/rzhd-2018600856.html

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экономика, технологии, евгений чаркин, ржд