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В РЖД поделились деталями работы системы продажи билетов - РИА Новости, 02.06.2025
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15:40 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/sistema-2020479348.html
В РЖД поделились деталями работы системы продажи билетов
В РЖД поделились деталями работы системы продажи билетов - РИА Новости, 02.06.2025
В РЖД поделились деталями работы системы продажи билетов
Система продажи билетов "Российских железных дорог" (РЖД) обрабатывает 10 миллионов сообщений в сутки, производственная система компании собирает 2,5 миллиона... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T15:40:00+03:00
2025-06-02T15:40:00+03:00
экономика
технологии
евгений чаркин
ржд
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Система продажи билетов "Российских железных дорог" (РЖД) обрабатывает 10 миллионов сообщений в сутки, производственная система компании собирает 2,5 миллиона запросов, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин. "Наша система продажи билетов обрабатывает 10 миллионов сообщений в сутки, и 2,5 миллиона наша производственная система собирает. Это очень-очень-очень высокая нагрузка", - сообщил Чаркин в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Он отметил и ключевые проблемы, с которыми столкнулись в РЖД, - это технологические и системные сложности и отсутствие оборудования. В этой связи Чаркин обратился к IT-разработчикам с просьбой создать подключенное и законченное решение для программного обеспечения, так как РЖД, по его словам, "не разработчики, не интеграторы… сложно заниматься этой подкруткой".
https://ria.ru/20250602/rzhd-2020400729.html
https://ria.ru/20250523/rzhd-2018600856.html
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экономика, технологии, евгений чаркин, ржд
Экономика, Технологии, Евгений Чаркин, РЖД
В РЖД поделились деталями работы системы продажи билетов

Система продажи билетов РЖД обрабатывает 10 миллионов сообщений в сутки

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоезд компании РЖД
Поезд компании РЖД - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Поезд компании РЖД. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Система продажи билетов "Российских железных дорог" (РЖД) обрабатывает 10 миллионов сообщений в сутки, производственная система компании собирает 2,5 миллиона запросов, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин.
"Наша система продажи билетов обрабатывает 10 миллионов сообщений в сутки, и 2,5 миллиона наша производственная система собирает. Это очень-очень-очень высокая нагрузка", - сообщил Чаркин в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России".
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Он отметил и ключевые проблемы, с которыми столкнулись в РЖД, - это технологические и системные сложности и отсутствие оборудования.
В этой связи Чаркин обратился к IT-разработчикам с просьбой создать подключенное и законченное решение для программного обеспечения, так как РЖД, по его словам, "не разработчики, не интеграторы… сложно заниматься этой подкруткой".
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ЭкономикаТехнологииЕвгений ЧаркинРЖД
 
 
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