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В Херсонской области рассказали о работе по воссоединению семей
В Херсонской области рассказали о работе по воссоединению семей - РИА Новости, 02.06.2025
В Херсонской области рассказали о работе по воссоединению семей
Одиннадцать обращений о воссоединении детей с их родственниками в данный момент находятся в работе в аппарате детского омбудсмена по Херсонской области, ранее... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T23:14:00+03:00
2025-06-02T23:14:00+03:00
2025-06-02T23:14:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 2 июн - РИА Новости. Одиннадцать обращений о воссоединении детей с их родственниками в данный момент находятся в работе в аппарате детского омбудсмена по Херсонской области, ранее восемь разделенных семей из Херсонской области уже было воссоединено, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко. "Сейчас мы уже воссоединили восемь семей и, я думаю, это далеко не конечная цифра, которая будет (расти - ред.). Такие обращения к нам поступают. Ко мне на почту поступают практически каждую неделю и в работе на данный момент находится (еще - ред.) 11 обращений", - сказала агентству детский омбудсмен. Запросов о воссоединении семей в аппарат уполномоченной по правам ребенка по Херсонской области поступает достаточно много, все они обрабатываются и решаются в приоритетном порядке, отметила Кравченко.
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херсонская область , россия, украина, общество
Херсонская область , Россия, Украина, Общество
В Херсонской области рассказали о работе по воссоединению семей
В Херсонской области в работе по воссоединению семей находятся 11 обращений