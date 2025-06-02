https://ria.ru/20250602/semi-2020568341.html

В Херсонской области рассказали о работе по воссоединению семей

В Херсонской области рассказали о работе по воссоединению семей - РИА Новости, 02.06.2025

В Херсонской области рассказали о работе по воссоединению семей

Одиннадцать обращений о воссоединении детей с их родственниками в данный момент находятся в работе в аппарате детского омбудсмена по Херсонской области, ранее... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T23:14:00+03:00

2025-06-02T23:14:00+03:00

2025-06-02T23:14:00+03:00

херсонская область

россия

украина

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155688/06/1556880693_0:123:3077:1853_1920x0_80_0_0_be8b117736bb9aaffbf1b4d098db92fb.jpg

ГЕНИЧЕСК, 2 июн - РИА Новости. Одиннадцать обращений о воссоединении детей с их родственниками в данный момент находятся в работе в аппарате детского омбудсмена по Херсонской области, ранее восемь разделенных семей из Херсонской области уже было воссоединено, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко. "Сейчас мы уже воссоединили восемь семей и, я думаю, это далеко не конечная цифра, которая будет (расти - ред.). Такие обращения к нам поступают. Ко мне на почту поступают практически каждую неделю и в работе на данный момент находится (еще - ред.) 11 обращений", - сказала агентству детский омбудсмен. Запросов о воссоединении семей в аппарат уполномоченной по правам ребенка по Херсонской области поступает достаточно много, все они обрабатываются и решаются в приоритетном порядке, отметила Кравченко.

https://ria.ru/20250602/stambul-2020553926.html

херсонская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , россия, украина, общество