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Богомаз рассказал о выплатах пострадавшим при ЧП с поездом под Брянском - РИА Новости, 02.06.2025
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11:45 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/semi-2020415127.html
Богомаз рассказал о выплатах пострадавшим при ЧП с поездом под Брянском
Богомаз рассказал о выплатах пострадавшим при ЧП с поездом под Брянском - РИА Новости, 02.06.2025
Богомаз рассказал о выплатах пострадавшим при ЧП с поездом под Брянском
Семьи погибших при крушении поезда в Брянской области получат по 1,5 миллиона рублей, пострадавшим предусмотрены выплаты в 600 и 300 тысяч рублей, рассказал... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T11:45:00+03:00
2025-06-02T11:45:00+03:00
происшествия
брянская область
выгоничский район
москва
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 2 июн – РИА Новости. Семьи погибших при крушении поезда в Брянской области получат по 1,5 миллиона рублей, пострадавшим предусмотрены выплаты в 600 и 300 тысяч рублей, рассказал журналистам губернатор Александр Богомаз. "Полтора миллиона рублей будет выплачено всем семьям… за погибшего, 600 тысяч за тяжелую травму, 300 тысяч – за (травмы – ред.) легкой и средней тяжести", - сказал губернатор. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали более 100 человек. Губернатор Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20250602/vrach-2020362147.html
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происшествия, брянская область, выгоничский район, москва, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Выгоничский район, Москва, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Богомаз рассказал о выплатах пострадавшим при ЧП с поездом под Брянском

Пострадавшие при ЧП в Брянской области получат выплаты до 600 тысяч рублей

© РИА НовостиСпециалисты устранют последствия обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области
Специалисты устранют последствия обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости
Специалисты устранют последствия обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 2 июн – РИА Новости. Семьи погибших при крушении поезда в Брянской области получат по 1,5 миллиона рублей, пострадавшим предусмотрены выплаты в 600 и 300 тысяч рублей, рассказал журналистам губернатор Александр Богомаз.
"Полтора миллиона рублей будет выплачено всем семьям… за погибшего, 600 тысяч за тяжелую травму, 300 тысяч – за (травмы – ред.) легкой и средней тяжести", - сказал губернатор.
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Врач детского хосписа "Дом с маяком" погибла из-за ЧП в Брянской области
Вчера, 01:37
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали более 100 человек.
Губернатор Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
Подъем грузового автомобиля возле обрушившегося моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Помощь психологов получили 63 человека, попавших в ЧП под Брянском
1 июня, 19:17
 
ПроисшествияБрянская областьВыгоничский районМоскваАлександр БогомазСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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