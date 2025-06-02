https://ria.ru/20250602/semi-2020415127.html

Богомаз рассказал о выплатах пострадавшим при ЧП с поездом под Брянском

Богомаз рассказал о выплатах пострадавшим при ЧП с поездом под Брянском - РИА Новости, 02.06.2025

Богомаз рассказал о выплатах пострадавшим при ЧП с поездом под Брянском

Семьи погибших при крушении поезда в Брянской области получат по 1,5 миллиона рублей, пострадавшим предусмотрены выплаты в 600 и 300 тысяч рублей, рассказал... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T11:45:00+03:00

2025-06-02T11:45:00+03:00

2025-06-02T11:45:00+03:00

происшествия

брянская область

выгоничский район

москва

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 2 июн – РИА Новости. Семьи погибших при крушении поезда в Брянской области получат по 1,5 миллиона рублей, пострадавшим предусмотрены выплаты в 600 и 300 тысяч рублей, рассказал журналистам губернатор Александр Богомаз. "Полтора миллиона рублей будет выплачено всем семьям… за погибшего, 600 тысяч за тяжелую травму, 300 тысяч – за (травмы – ред.) легкой и средней тяжести", - сказал губернатор. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали более 100 человек. Губернатор Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250602/vrach-2020362147.html

https://ria.ru/20250601/psikhologi-2020327721.html

брянская область

выгоничский район

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, выгоничский район, москва, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области