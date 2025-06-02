https://ria.ru/20250602/semi-2020415127.html
Богомаз рассказал о выплатах пострадавшим при ЧП с поездом под Брянском
Богомаз рассказал о выплатах пострадавшим при ЧП с поездом под Брянском - РИА Новости, 02.06.2025
Богомаз рассказал о выплатах пострадавшим при ЧП с поездом под Брянском
Семьи погибших при крушении поезда в Брянской области получат по 1,5 миллиона рублей, пострадавшим предусмотрены выплаты в 600 и 300 тысяч рублей, рассказал... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T11:45:00+03:00
2025-06-02T11:45:00+03:00
2025-06-02T11:45:00+03:00
происшествия
брянская область
выгоничский район
москва
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020403416_17:28:1264:729_1920x0_80_0_0_1e9fd5a3c830bfb52345d09453e44930.jpg
ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 2 июн – РИА Новости. Семьи погибших при крушении поезда в Брянской области получат по 1,5 миллиона рублей, пострадавшим предусмотрены выплаты в 600 и 300 тысяч рублей, рассказал журналистам губернатор Александр Богомаз. "Полтора миллиона рублей будет выплачено всем семьям… за погибшего, 600 тысяч за тяжелую травму, 300 тысяч – за (травмы – ред.) легкой и средней тяжести", - сказал губернатор. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали более 100 человек. Губернатор Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20250602/vrach-2020362147.html
https://ria.ru/20250601/psikhologi-2020327721.html
брянская область
выгоничский район
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020403416_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1c9da15c3b7926433569d1561026ca8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, выгоничский район, москва, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Выгоничский район, Москва, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Богомаз рассказал о выплатах пострадавшим при ЧП с поездом под Брянском
Пострадавшие при ЧП в Брянской области получат выплаты до 600 тысяч рублей