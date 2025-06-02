https://ria.ru/20250602/samara-2020475775.html

В Самаре продлили арест внучке экс-мэра, обвиняемой в его убийстве

В Самаре продлили арест внучке экс-мэра, обвиняемой в его убийстве - РИА Новости, 02.06.2025

В Самаре продлили арест внучке экс-мэра, обвиняемой в его убийстве

Самарский районный суд продлил до 2 августа арест внучке экс-мэра Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве своих дедушки и бабушки, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T15:23:00+03:00

2025-06-02T15:23:00+03:00

2025-06-02T15:37:00+03:00

происшествия

самара

россия

виктор тархов

следственный комитет россии (ск рф)

грузия

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САМАРА, 2 июн - РИА Новости. Самарский районный суд продлил до 2 августа арест внучке экс-мэра Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве своих дедушки и бабушки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил продлить срок содержания под стражей Тарховой до 2 августа 2025 года включительно", - сказала судья.Сама Тархова просила изменить ей меру пресечения на домашний арест, так как она сотрудничает со следствием.Ранее пресс-служба СК РФ сообщила о новых подробностях по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. По версии следователей, Светлана Метревели из-за рубежа давала советы предполагаемым исполнителям убийства - своему племяннику Дмитрию Метревели и внучке Тархова. Действуя по договоренности, для завладения имуществом потерпевших они отравили пару, заморозили с помощью азота, а затем расчленили тела и раскидали части по мусорным контейнерам в Самаре, отметили в СК.Светлану и Дмитрия Метревели, проживающих за пределами России, объявили в международный розыск. По ходатайству следователя суд заочно арестовал Дмитрия Метревели.В правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что Тархова познакомилась с предполагаемой подельницей во время отдыха в Грузии - внучка экс-мэра якобы снимала у них жилье. Светлана Метревели находится под следствием по статье 145.1 (Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат), утверждал собеседник агентства.Как сообщали в следственном управлении СК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.В конце февраля СК РФ сообщил, что внучка дала признательные показания по делу о двойном убийстве и рассказала о соучастнике преступления. Также против нее было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту мошеннических действий с автомобилем ее бабушки.

https://ria.ru/20250529/ubiystvo-2019806582.html

https://ria.ru/20250311/vnuk-2004391673.html

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происшествия, самара, россия, виктор тархов, следственный комитет россии (ск рф), грузия