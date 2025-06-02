https://ria.ru/20250602/rzhd-2020559995.html
РЖД запустят конструктор для продажи "полных туров"
РЖД запустят конструктор для продажи "полных туров" - РИА Новости, 02.06.2025
РЖД запустят конструктор для продажи "полных туров"
РЖД в 2027 году в рамках своей туристической платформы на сайте запустят конструктор для продажи полных туров с поездкой на поезде, проживанием в отеле и... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T21:45:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. РЖД в 2027 году в рамках своей туристической платформы на сайте запустят конструктор для продажи полных туров с поездкой на поезде, проживанием в отеле и другими опциями, сообщил журналистам замгендиректора компании Евгений Чаркин. РЖД развивают свою туристическую онлайн витрину, связанную с организацией путешествий в России и за рубежом. Сейчас там можно забронировать отель или купить билет на мероприятие. Чаркин рассказал, какие новшества планируются на этом сайте. "Мы приступили к нативной интеграции Travel-Tech Component в перевозочный процесс. В 2027 году будет доступен продукт, который позволил бы без участия человека автоматически предложить нашему клиенту готовый комбинированный тур: это поездки на поезде, проживание, тур и т.д.", - рассказал Чаркин в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
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новости - туризм, россия, евгений чаркин, ржд, технологии, общество
Новости - Туризм, Россия, Евгений Чаркин, РЖД, Технологии, Общество
РЖД запустят конструктор для продажи "полных туров"
РЖД запустят онлайн-конструктор для продажи туров с поездом и бронью в отеле