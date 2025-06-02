https://ria.ru/20250602/rzhd-2020559411.html
РЖД стали "угадывать" предпочтения клиентов по туризму
РЖД стали "угадывать" предпочтения клиентов по туризму - РИА Новости, 02.06.2025
РЖД стали "угадывать" предпочтения клиентов по туризму
РЖД с помощью искусственного интеллекта (ИИ) стали "угадывать", какие предпочтения у конкретных клиентов по туризму, сообщил журналистам замгендиректора... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T21:41:00+03:00
2025-06-02T21:41:00+03:00
2025-06-02T21:41:00+03:00
технологии
евгений чаркин
ржд
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152947/56/1529475617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb2ad652a9517c2af418bc3985a42a68.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. РЖД с помощью искусственного интеллекта (ИИ) стали "угадывать", какие предпочтения у конкретных клиентов по туризму, сообщил журналистам замгендиректора компании Евгений Чаркин. "Мы уже внедрили искусственный интеллект в процесс обслуживания пассажиров, обращающихся за отелями, экскурсиями, санаториями и другими турпродуктами. В данном случае ИИ выполняет функции co-pilot специалиста контакт-центра, помогая человеку оперативно формировать ответы на обращения и вопросы клиентов в режиме реального времени с учетом их предпочтений", - рассказал Чаркин в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Такой интеллектуальный помощник, пояснили в РЖД, позволяет делать более таргетированные продукты с точки зрения туризма. Кроме того, продолжили в компании, РЖД могут мониторить весь цикл обслуживания клиентов: нейросеть анализирует произнесенный оператором текст и его речь.
https://ria.ru/20250602/transmashholding-2020559001.html
https://ria.ru/20250602/standart-2020491448.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152947/56/1529475617_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3e0ca14cdf221775c6106a05eff4426.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, евгений чаркин, ржд, россия, общество
Технологии, Евгений Чаркин, РЖД, Россия, Общество
РЖД стали "угадывать" предпочтения клиентов по туризму
РЖД с помощью ИИ стали угадывать предпочтения клиентов по туризму