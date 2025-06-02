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РЖД стали "угадывать" предпочтения клиентов по туризму

РЖД стали "угадывать" предпочтения клиентов по туризму - РИА Новости, 02.06.2025

РЖД стали "угадывать" предпочтения клиентов по туризму

РЖД с помощью искусственного интеллекта (ИИ) стали "угадывать", какие предпочтения у конкретных клиентов по туризму, сообщил журналистам замгендиректора... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T21:41:00+03:00

2025-06-02T21:41:00+03:00

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технологии

евгений чаркин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. РЖД с помощью искусственного интеллекта (ИИ) стали "угадывать", какие предпочтения у конкретных клиентов по туризму, сообщил журналистам замгендиректора компании Евгений Чаркин. "Мы уже внедрили искусственный интеллект в процесс обслуживания пассажиров, обращающихся за отелями, экскурсиями, санаториями и другими турпродуктами. В данном случае ИИ выполняет функции co-pilot специалиста контакт-центра, помогая человеку оперативно формировать ответы на обращения и вопросы клиентов в режиме реального времени с учетом их предпочтений", - рассказал Чаркин в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Такой интеллектуальный помощник, пояснили в РЖД, позволяет делать более таргетированные продукты с точки зрения туризма. Кроме того, продолжили в компании, РЖД могут мониторить весь цикл обслуживания клиентов: нейросеть анализирует произнесенный оператором текст и его речь.

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технологии, евгений чаркин, ржд, россия, общество