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РЖД стали "угадывать" предпочтения клиентов по туризму - РИА Новости, 02.06.2025
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21:41 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/rzhd-2020559411.html
РЖД стали "угадывать" предпочтения клиентов по туризму
РЖД стали "угадывать" предпочтения клиентов по туризму - РИА Новости, 02.06.2025
РЖД стали "угадывать" предпочтения клиентов по туризму
РЖД с помощью искусственного интеллекта (ИИ) стали "угадывать", какие предпочтения у конкретных клиентов по туризму, сообщил журналистам замгендиректора... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T21:41:00+03:00
2025-06-02T21:41:00+03:00
технологии
евгений чаркин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. РЖД с помощью искусственного интеллекта (ИИ) стали "угадывать", какие предпочтения у конкретных клиентов по туризму, сообщил журналистам замгендиректора компании Евгений Чаркин. "Мы уже внедрили искусственный интеллект в процесс обслуживания пассажиров, обращающихся за отелями, экскурсиями, санаториями и другими турпродуктами. В данном случае ИИ выполняет функции co-pilot специалиста контакт-центра, помогая человеку оперативно формировать ответы на обращения и вопросы клиентов в режиме реального времени с учетом их предпочтений", - рассказал Чаркин в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Такой интеллектуальный помощник, пояснили в РЖД, позволяет делать более таргетированные продукты с точки зрения туризма. Кроме того, продолжили в компании, РЖД могут мониторить весь цикл обслуживания клиентов: нейросеть анализирует произнесенный оператором текст и его речь.
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технологии, евгений чаркин, ржд, россия, общество
Технологии, Евгений Чаркин, РЖД, Россия, Общество
РЖД стали "угадывать" предпочтения клиентов по туризму

РЖД с помощью ИИ стали угадывать предпочтения клиентов по туризму

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтенд ОАО РЖД
Стенд ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Стенд ОАО РЖД. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. РЖД с помощью искусственного интеллекта (ИИ) стали "угадывать", какие предпочтения у конкретных клиентов по туризму, сообщил журналистам замгендиректора компании Евгений Чаркин.
"Мы уже внедрили искусственный интеллект в процесс обслуживания пассажиров, обращающихся за отелями, экскурсиями, санаториями и другими турпродуктами. В данном случае ИИ выполняет функции co-pilot специалиста контакт-центра, помогая человеку оперативно формировать ответы на обращения и вопросы клиентов в режиме реального времени с учетом их предпочтений", - рассказал Чаркин в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
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Такой интеллектуальный помощник, пояснили в РЖД, позволяет делать более таргетированные продукты с точки зрения туризма.
Кроме того, продолжили в компании, РЖД могут мониторить весь цикл обслуживания клиентов: нейросеть анализирует произнесенный оператором текст и его речь.
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