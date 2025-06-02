https://ria.ru/20250602/rzhd-2020400729.html

РЖД перейдет на российское программное обеспечение к 2030 году

РЖД перейдет на российское программное обеспечение к 2030 году - РИА Новости, 02.06.2025

РЖД перейдет на российское программное обеспечение к 2030 году

РЖД полностью перейдут на российское программное обеспечение к 2030 году, по всем критичным системам переход завершится в 2027 году, сообщил замгендиректора... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T10:43:00+03:00

2025-06-02T10:43:00+03:00

2025-06-02T10:53:00+03:00

ржд

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. РЖД полностью перейдут на российское программное обеспечение к 2030 году, по всем критичным системам переход завершится в 2027 году, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР)."Мы за 2027 год должны завершить переход по всем таким бизнес-критичным системам, как мы и говорили. А полный отказ, я думаю, что это 2030 год", - сказал Чаркин в ходе выступления, отвечая на вопрос о переходе на российский софт.

https://ria.ru/20250526/putin-2019181245.html

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ржд, экономика, евгений чаркин, технологии, россия