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РЖД перейдет на российское программное обеспечение к 2030 году - РИА Новости, 02.06.2025
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10:43 02.06.2025 (обновлено: 10:53 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/rzhd-2020400729.html
РЖД перейдет на российское программное обеспечение к 2030 году
РЖД перейдет на российское программное обеспечение к 2030 году - РИА Новости, 02.06.2025
РЖД перейдет на российское программное обеспечение к 2030 году
РЖД полностью перейдут на российское программное обеспечение к 2030 году, по всем критичным системам переход завершится в 2027 году, сообщил замгендиректора... РИА Новости, 02.06.2025
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ржд
экономика
евгений чаркин
технологии
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. РЖД полностью перейдут на российское программное обеспечение к 2030 году, по всем критичным системам переход завершится в 2027 году, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР)."Мы за 2027 год должны завершить переход по всем таким бизнес-критичным системам, как мы и говорили. А полный отказ, я думаю, что это 2030 год", - сказал Чаркин в ходе выступления, отвечая на вопрос о переходе на российский софт.
https://ria.ru/20250526/putin-2019181245.html
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ржд, экономика, евгений чаркин, технологии, россия
РЖД, Экономика, Евгений Чаркин, Технологии, Россия
РЖД перейдет на российское программное обеспечение к 2030 году

Чаркин: РЖД полностью перейдет на российское программное обеспечение к 2030 году

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтенд ОАО РЖД
Стенд ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Стенд ОАО РЖД. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. РЖД полностью перейдут на российское программное обеспечение к 2030 году, по всем критичным системам переход завершится в 2027 году, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
"Мы за 2027 год должны завершить переход по всем таким бизнес-критичным системам, как мы и говорили. А полный отказ, я думаю, что это 2030 год", - сказал Чаркин в ходе выступления, отвечая на вопрос о переходе на российский софт.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Путин назвал переход на отечественное ПО одним из главных вызовов
26 мая, 18:38
 
РЖДЭкономикаЕвгений ЧаркинТехнологииРоссия
 
 
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