Рейтинг@Mail.ru
Руденко поделился ожиданиями от переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:22 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/rudenko-2020372885.html
Руденко поделился ожиданиями от переговоров России и Украины в Стамбуле
Руденко поделился ожиданиями от переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
Руденко поделился ожиданиями от переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия рассчитывает, что Украина на переговорах в Стамбуле серьезно отнесется к предложениям Москвы и условиям возможного перемирия, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T07:22:00+03:00
2025-06-02T07:22:00+03:00
россия
украина
стамбул
андрей руденко
владимир мединский
сергей лавров
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
ПЕКИН, 2 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Украина на переговорах в Стамбуле серьезно отнесется к предложениям Москвы и условиям возможного перемирия, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу. Ранее источник сообщил РИА Новости, что российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры. При этом источник в турецком МИД заявил агентству, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. "Президент (России Владимир) Путин говорил о том, что в ходе этого раунда российская сторона предложит свой меморандум, в котором будут отражены в том числе и вопросы, связанные с условиями возможного перемирия", - заявил Руденко на полях конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине. Он отметил, что "не только эти вещи будут включены в этот документ, но тем не менее это станет основой для переговоров" "И мы надеемся, что украинская сторона отнесется к этому серьезно", - сказал замминистра. Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250602/turtsiya-2020371403.html
https://ria.ru/20250601/ukraina-2020349062.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, стамбул, андрей руденко, владимир мединский, сергей лавров, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Украина, Стамбул, Андрей Руденко, Владимир Мединский, Сергей Лавров, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Руденко поделился ожиданиями от переговоров России и Украины в Стамбуле

Руденко: Россия рассчитывает, что Киев серьезно отнесется к предложениям Москвы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 2 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Украина на переговорах в Стамбуле серьезно отнесется к предложениям Москвы и условиям возможного перемирия, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу.
Перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В Турции ответили на вопрос о периодичности встреч делегаций Москвы и Киева
Вчера, 06:36
Ранее источник сообщил РИА Новости, что российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры. При этом источник в турецком МИД заявил агентству, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск.
"Президент (России Владимир) Путин говорил о том, что в ходе этого раунда российская сторона предложит свой меморандум, в котором будут отражены в том числе и вопросы, связанные с условиями возможного перемирия", - заявил Руденко на полях конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине.
Он отметил, что "не только эти вещи будут включены в этот документ, но тем не менее это станет основой для переговоров" "И мы надеемся, что украинская сторона отнесется к этому серьезно", - сказал замминистра.
Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Мединский рассказал о настрое перед переговорами в Стамбуле
1 июня, 22:25
 
РоссияУкраинаСтамбулАндрей РуденкоВладимир МединскийСергей ЛавровПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала