https://ria.ru/20250602/rudenko-2020372885.html

Руденко поделился ожиданиями от переговоров России и Украины в Стамбуле

Руденко поделился ожиданиями от переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025

Руденко поделился ожиданиями от переговоров России и Украины в Стамбуле

Россия рассчитывает, что Украина на переговорах в Стамбуле серьезно отнесется к предложениям Москвы и условиям возможного перемирия, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T07:22:00+03:00

2025-06-02T07:22:00+03:00

2025-06-02T07:22:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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ПЕКИН, 2 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Украина на переговорах в Стамбуле серьезно отнесется к предложениям Москвы и условиям возможного перемирия, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу. Ранее источник сообщил РИА Новости, что российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры. При этом источник в турецком МИД заявил агентству, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. "Президент (России Владимир) Путин говорил о том, что в ходе этого раунда российская сторона предложит свой меморандум, в котором будут отражены в том числе и вопросы, связанные с условиями возможного перемирия", - заявил Руденко на полях конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине. Он отметил, что "не только эти вещи будут включены в этот документ, но тем не менее это станет основой для переговоров" "И мы надеемся, что украинская сторона отнесется к этому серьезно", - сказал замминистра. Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250602/turtsiya-2020371403.html

https://ria.ru/20250601/ukraina-2020349062.html

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россия, украина, стамбул, андрей руденко, владимир мединский, сергей лавров, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025