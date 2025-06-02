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Руденко прокомментировал новый раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 02.06.2025
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01:22 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/rudenko-2020361226.html
Руденко прокомментировал новый раунд переговоров России и Украины
Руденко прокомментировал новый раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 02.06.2025
Руденко прокомментировал новый раунд переговоров России и Украины
Россия надеется, что следующий раунд переговоров с Украиной с Стамбуле принесет более осязаемые результаты, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T01:22:00+03:00
2025-06-02T01:22:00+03:00
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ПЕКИН, 2 июн - РИА Новости. Россия надеется, что следующий раунд переговоров с Украиной с Стамбуле принесет более осязаемые результаты, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. "Мы поделились с нашими друзьями в Пекине нашими надеждами на то, что предстоящий следующий раунд переговоров с Украиной в Стамбуле - если украинская сторона примет участие в этом раунде, если они согласятся туда прибыть, - принесет какие-то более конкретные и осязаемые договоренности", - заявил Руденко на полях конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Ранее источник сообщил РИА Новости, что российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры. При этом источник в турецком МИД заявил агентству, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250602/memorandum-2020359135.html
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россия, украина, стамбул, андрей руденко, владимир мединский, сергей лавров, оон
Россия, Украина, Стамбул, Андрей Руденко, Владимир Мединский, Сергей Лавров, ООН
Руденко прокомментировал новый раунд переговоров России и Украины

Руденко: РФ надеется на более осязаемые результаты нового раунда переговоров

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииАндрей Руденко
Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Андрей Руденко. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 июн - РИА Новости. Россия надеется, что следующий раунд переговоров с Украиной с Стамбуле принесет более осязаемые результаты, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
"Мы поделились с нашими друзьями в Пекине нашими надеждами на то, что предстоящий следующий раунд переговоров с Украиной в Стамбуле - если украинская сторона примет участие в этом раунде, если они согласятся туда прибыть, - принесет какие-то более конкретные и осязаемые договоренности", - заявил Руденко на полях конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Россия получила от Украины меморандум о мирном урегулировании
00:55
Ранее источник сообщил РИА Новости, что российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры. При этом источник в турецком МИД заявил агентству, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.
Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Мединский рассказал о настрое перед переговорами в Стамбуле
Вчера, 22:25
 
РоссияУкраинаСтамбулАндрей РуденкоВладимир МединскийСергей ЛавровООН
 
 
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