https://ria.ru/20250602/rudenko-2020361226.html

Руденко прокомментировал новый раунд переговоров России и Украины

Руденко прокомментировал новый раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 02.06.2025

Руденко прокомментировал новый раунд переговоров России и Украины

Россия надеется, что следующий раунд переговоров с Украиной с Стамбуле принесет более осязаемые результаты, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T01:22:00+03:00

2025-06-02T01:22:00+03:00

2025-06-02T01:22:00+03:00

россия

украина

стамбул

андрей руденко

владимир мединский

сергей лавров

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814663444_0:57:1340:812_1920x0_80_0_0_e770f4031269c5b98254dd67ff806d83.jpg

ПЕКИН, 2 июн - РИА Новости. Россия надеется, что следующий раунд переговоров с Украиной с Стамбуле принесет более осязаемые результаты, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. "Мы поделились с нашими друзьями в Пекине нашими надеждами на то, что предстоящий следующий раунд переговоров с Украиной в Стамбуле - если украинская сторона примет участие в этом раунде, если они согласятся туда прибыть, - принесет какие-то более конкретные и осязаемые договоренности", - заявил Руденко на полях конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Ранее источник сообщил РИА Новости, что российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры. При этом источник в турецком МИД заявил агентству, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250602/memorandum-2020359135.html

https://ria.ru/20250601/ukraina-2020349062.html

россия

украина

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, стамбул, андрей руденко, владимир мединский, сергей лавров, оон