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Рубио повторил призыв Трампа во время разговора с Лавровым

Рубио повторил призыв Трампа во время разговора с Лавровым - РИА Новости, 02.06.2025

Рубио повторил призыв Трампа во время разговора с Лавровым

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым повторил призыв американского президента Дональда... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T00:20:00+03:00

2025-06-02T00:20:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым повторил призыв американского президента Дональда Трампа к продолжению прямых переговоров России и Украины для достижения мира, заявили в госдепартаменте. "Госсекретарь Рубио повторил призыв президента Трампа к продолжению прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения прочного мира", - сообщили в ведомстве. Там отметили, что звонок прошел по инициативе российской стороны.

https://ria.ru/20250318/tramp-2005846406.html

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в мире, россия, украина, сша, марко рубио, дональд трамп, сергей лавров