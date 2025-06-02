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Рубио повторил призыв Трампа во время разговора с Лавровым - РИА Новости, 02.06.2025
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00:20 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/rubio-2020357994.html
Рубио повторил призыв Трампа во время разговора с Лавровым
Рубио повторил призыв Трампа во время разговора с Лавровым - РИА Новости, 02.06.2025
Рубио повторил призыв Трампа во время разговора с Лавровым
Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым повторил призыв американского президента Дональда... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T00:20:00+03:00
2025-06-02T00:20:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым повторил призыв американского президента Дональда Трампа к продолжению прямых переговоров России и Украины для достижения мира, заявили в госдепартаменте. "Госсекретарь Рубио повторил призыв президента Трампа к продолжению прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения прочного мира", - сообщили в ведомстве. Там отметили, что звонок прошел по инициативе российской стороны.
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в мире, россия, украина, сша, марко рубио, дональд трамп, сергей лавров
В мире, Россия, Украина, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Рубио повторил призыв Трампа во время разговора с Лавровым

Рубио повторил Лаврову призыв к продолжению прямых переговоров России и Украины

© AP Photo / Evan VucciМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым повторил призыв американского президента Дональда Трампа к продолжению прямых переговоров России и Украины для достижения мира, заявили в госдепартаменте.
"Госсекретарь Рубио повторил призыв президента Трампа к продолжению прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения прочного мира", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что звонок прошел по инициативе российской стороны.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Рубио подвел итоги переговоров Путина и Трампа
18 марта, 23:33
 
В миреРоссияУкраинаСШАМарко РубиоДональд ТрампСергей Лавров
 
 
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