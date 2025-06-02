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Рубио повторил призыв Трампа во время разговора с Лавровым
Рубио повторил призыв Трампа во время разговора с Лавровым - РИА Новости, 02.06.2025
Рубио повторил призыв Трампа во время разговора с Лавровым
Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым повторил призыв американского президента Дональда... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T00:20:00+03:00
2025-06-02T00:20:00+03:00
2025-06-02T00:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым повторил призыв американского президента Дональда Трампа к продолжению прямых переговоров России и Украины для достижения мира, заявили в госдепартаменте. "Госсекретарь Рубио повторил призыв президента Трампа к продолжению прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения прочного мира", - сообщили в ведомстве. Там отметили, что звонок прошел по инициативе российской стороны.
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В мире, Россия, Украина, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Рубио повторил призыв Трампа во время разговора с Лавровым
Рубио повторил Лаврову призыв к продолжению прямых переговоров России и Украины