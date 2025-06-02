https://ria.ru/20250602/rt-2020424716.html
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" прошел в Италии
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" прошел в Италии - РИА Новости, 02.06.2025
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" прошел в Италии
С 30 по 31 мая в итальянской Гориции прошел международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", сообщают организаторы. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T12:21:00+03:00
2025-06-02T12:21:00+03:00
2025-06-02T12:21:00+03:00
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