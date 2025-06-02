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"Ростелеком" адаптировал оперативную систему "Аврора" для автомобилей - РИА Новости, 02.06.2025
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21:08 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/rostelekom-2020555206.html
"Ростелеком" адаптировал оперативную систему "Аврора" для автомобилей
"Ростелеком" адаптировал оперативную систему "Аврора" для автомобилей - РИА Новости, 02.06.2025
"Ростелеком" адаптировал оперативную систему "Аврора" для автомобилей
"Ростелеком" представил первую отечественную операционную систему для автомобилей "Аврора" - презентация прошла на ЦИПР-2025, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T21:08:00+03:00
2025-06-02T21:08:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. "Ростелеком" представил первую отечественную операционную систему для автомобилей "Аврора" - презентация прошла на ЦИПР-2025, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы как раз проводим презентацию, первую презентацию нашего продукта. Это продукт, операционная система для автомобилей настоящего будущего, российских автомобилей. Этот продукт построен на операционной системе "Аврора". Это операционная система "Аврора" автомобильная, и на базе этой операционной системы мы создали решение для мультимедиа, которая предполагает, что будет использоваться в российских автомобилях будущего и настоящего", - сказал вице-президент "Ростелекома" Дарий Халитов на презентации. Он напомнил, что это решение было создано в рамках трехстороннего соглашения между "Ростелекомом", автомобилестроительной компанией "АвтоВАЗ" и крупнейшим российским производителем микроэлектроники "Итэлма", подписанного в рамках ПМЭФ в 2024 году. Сейчас "Ростелеком" ведет переговоры и с другими производителями автомобилей насчет внедрения такой операционной системы. Продукт оснащен рядом классических базовых сервисов - это, к примеру, набор медиасервисов экосистемы Wink или карты "2ГИС". Халитов отметил, что экосистема приложений "Аврора Авто" открыта, как и сама операционная система. "Мы на текущий момент времени ведем переговоры с основными игроками технологическими, которые присутствуют на рынке мобильной экономики - "Яндекс", "Сбер" и другие приложения, сервисы, которыми мы пользуемся ежедневно. Рассчитываем, что в скором времени появятся в экосистеме приложений "Аврора Авто", - добавил он. "Реализация проекта рассчитана на два года, и мы исходим из того, что к концу 2026 или началу 2027 года решение будет готово к опытной эксплуатации", - сказал Халитов.
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экономика, технологии, ростелеком, "аврора", автоваз, общество, россия
Экономика, Технологии, Ростелеком, "Аврора", АвтоВАЗ, Общество, Россия
"Ростелеком" адаптировал оперативную систему "Аврора" для автомобилей

"Ростелеком" представил первую отечественную ОС "Аврора" для автомобилей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип российской операционной системы "Аврора"
Логотип российской операционной системы Аврора - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип российской операционной системы "Аврора". Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. "Ростелеком" представил первую отечественную операционную систему для автомобилей "Аврора" - презентация прошла на ЦИПР-2025, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы как раз проводим презентацию, первую презентацию нашего продукта. Это продукт, операционная система для автомобилей настоящего будущего, российских автомобилей. Этот продукт построен на операционной системе "Аврора". Это операционная система "Аврора" автомобильная, и на базе этой операционной системы мы создали решение для мультимедиа, которая предполагает, что будет использоваться в российских автомобилях будущего и настоящего", - сказал вице-президент "Ростелекома" Дарий Халитов на презентации.
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Он напомнил, что это решение было создано в рамках трехстороннего соглашения между "Ростелекомом", автомобилестроительной компанией "АвтоВАЗ" и крупнейшим российским производителем микроэлектроники "Итэлма", подписанного в рамках ПМЭФ в 2024 году. Сейчас "Ростелеком" ведет переговоры и с другими производителями автомобилей насчет внедрения такой операционной системы.
Продукт оснащен рядом классических базовых сервисов - это, к примеру, набор медиасервисов экосистемы Wink или карты "2ГИС". Халитов отметил, что экосистема приложений "Аврора Авто" открыта, как и сама операционная система.
"Мы на текущий момент времени ведем переговоры с основными игроками технологическими, которые присутствуют на рынке мобильной экономики - "Яндекс", "Сбер" и другие приложения, сервисы, которыми мы пользуемся ежедневно. Рассчитываем, что в скором времени появятся в экосистеме приложений "Аврора Авто", - добавил он.
"Реализация проекта рассчитана на два года, и мы исходим из того, что к концу 2026 или началу 2027 года решение будет готово к опытной эксплуатации", - сказал Халитов.
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