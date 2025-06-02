https://ria.ru/20250602/rostelekom-2020478667.html

"Ростелеком" и Т2 установят более тысячи базовых станций "Булат"

"Ростелеком" и Т2 установят более тысячи базовых станций "Булат" - РИА Новости, 02.06.2025

"Ростелеком" и Т2 установят более тысячи базовых станций "Булат"

"Ростелеком" совместно со своей дочерней компанией - оператором связи Т2 - установят более 1 тысячи российских базовых станций "Булат" до конца 2025 года,... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T15:36:00+03:00

2025-06-02T15:36:00+03:00

2025-06-02T15:36:00+03:00

экономика

технологии

т2

ростелеком

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. "Ростелеком" совместно со своей дочерней компанией - оператором связи Т2 - установят более 1 тысячи российских базовых станций "Булат" до конца 2025 года, сообщили журналистам представители оператора связи. "До конца года "Ростелеком" и Т2 установят более 1 000 базовых станций "Булата" по проекту устранения цифрового неравенства", - сообщили в Т2 в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Там также поделились, что на ЦИПР-2025 оператор представил одну из таких мобильных базовых станций отечественного производства: она интегрирована в действующую коммерческую сеть и обслуживает абонентов на конференции. Отмечается, что комплексное решение включает базовую станцию и узел транспортной сети "Булата", радиорелейное оборудование НТР ("Новые телеком решения"), а также антенны, систему электропитания и аккумуляторы от российских поставщиков. Оборудование поддерживает стандарты GSM/LTE в диапазоне радиочастот 1800 МГц. Технический директор Т2 Алексей Дмитриев в рамках презентации оборудования сообщил, что проект призван подтвердить операционную готовность российских телеком-решений и снизить зависимость от иностранных поставщиков оборудования. "Дорожные карты по производству отечественного оборудования на 3-5 лет указывают на готовность вендоров поставлять их в объемах, достаточных для установки не только в удаленных населенных пунктах, но и на активно загруженных сегментах коммерческой сети", - добавил он.

https://ria.ru/20250424/bilayn-2013198079.html

https://ria.ru/20250429/lte-2014190212.html

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экономика, технологии, т2, ростелеком