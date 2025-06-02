Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" рассказал о возможностях российских танков в бою - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/rostekh-2020435658.html
"Ростех" рассказал о возможностях российских танков в бою
"Ростех" рассказал о возможностях российских танков в бою - РИА Новости, 02.06.2025
"Ростех" рассказал о возможностях российских танков в бою
Российские танки не теряют свою боеспособность даже при множественных попаданиях противотанковых средств, такие случаи зафиксированы в ходе спецоперации,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T13:24:00+03:00
2025-06-02T13:24:00+03:00
безопасность
технологии
ростех
уралвагонзавод
т-80
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975772009_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e03604796c4165519a850842880c90ee.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские танки не теряют свою боеспособность даже при множественных попаданиях противотанковых средств, такие случаи зафиксированы в ходе спецоперации, сообщил "Ростех".Ранее "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") сообщил о поставке в войска очередной партии танков Т-80БВМ, доработанных с учётом пожеланий участников СВО. "Благодаря дополнительной многослойной защите российские танки показывают в зоне боевых действий лучшую боевую устойчивость по сравнению с западными танками, которые применяют войска Украины. Есть много примеров, когда отечественные машины не теряют боеспособность при множестве попаданий противотанковых средств", - говорится в сообщении. Т-80БВМ является самой современной версией советского танка Т-80. На обновленной "восьмидесятке" - улучшенная 125-мм пушка, доработанный газотурбинный двигатель, новый многоканальный прицельный комплекс. Броня машины усилена противокумулятивными решетками и всеракурсной динамической защитой. Также на танк ставятся серийные "мангалы" для защиты башни от дронов.
https://ria.ru/20250526/iskander-2019042477.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975772009_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_b8d9aca54741ae3516d99fca74ac92a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, ростех, уралвагонзавод, т-80
Безопасность, Технологии, Ростех, Уралвагонзавод, Т-80, Специальная военная операция на Украине
"Ростех" рассказал о возможностях российских танков в бою

"Ростех": танки РФ остаются боеспособными несмотря на множественные попадания

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские танки не теряют свою боеспособность даже при множественных попаданиях противотанковых средств, такие случаи зафиксированы в ходе спецоперации, сообщил "Ростех".
Ранее "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") сообщил о поставке в войска очередной партии танков Т-80БВМ, доработанных с учётом пожеланий участников СВО.
"Благодаря дополнительной многослойной защите российские танки показывают в зоне боевых действий лучшую боевую устойчивость по сравнению с западными танками, которые применяют войска Украины. Есть много примеров, когда отечественные машины не теряют боеспособность при множестве попаданий противотанковых средств", - говорится в сообщении.
Т-80БВМ является самой современной версией советского танка Т-80. На обновленной "восьмидесятке" - улучшенная 125-мм пушка, доработанный газотурбинный двигатель, новый многоканальный прицельный комплекс. Броня машины усилена противокумулятивными решетками и всеракурсной динамической защитой. Также на танк ставятся серийные "мангалы" для защиты башни от дронов.
Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
"Ростех": западная техника ПВО на Украине не может сбить ракеты "Искандера"
26 мая, 08:10
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРостехУралвагонзаводТ-80
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала