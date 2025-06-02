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"Ростех" рассказал о возможностях российских танков в бою
"Ростех" рассказал о возможностях российских танков в бою - РИА Новости, 02.06.2025
"Ростех" рассказал о возможностях российских танков в бою
Российские танки не теряют свою боеспособность даже при множественных попаданиях противотанковых средств, такие случаи зафиксированы в ходе спецоперации,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T13:24:00+03:00
2025-06-02T13:24:00+03:00
2025-06-02T13:24:00+03:00
безопасность
технологии
ростех
уралвагонзавод
т-80
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские танки не теряют свою боеспособность даже при множественных попаданиях противотанковых средств, такие случаи зафиксированы в ходе спецоперации, сообщил "Ростех".Ранее "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") сообщил о поставке в войска очередной партии танков Т-80БВМ, доработанных с учётом пожеланий участников СВО. "Благодаря дополнительной многослойной защите российские танки показывают в зоне боевых действий лучшую боевую устойчивость по сравнению с западными танками, которые применяют войска Украины. Есть много примеров, когда отечественные машины не теряют боеспособность при множестве попаданий противотанковых средств", - говорится в сообщении. Т-80БВМ является самой современной версией советского танка Т-80. На обновленной "восьмидесятке" - улучшенная 125-мм пушка, доработанный газотурбинный двигатель, новый многоканальный прицельный комплекс. Броня машины усилена противокумулятивными решетками и всеракурсной динамической защитой. Также на танк ставятся серийные "мангалы" для защиты башни от дронов.
https://ria.ru/20250526/iskander-2019042477.html
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безопасность, технологии, ростех, уралвагонзавод, т-80
Безопасность, Технологии, Ростех, Уралвагонзавод, Т-80, Специальная военная операция на Украине
"Ростех" рассказал о возможностях российских танков в бою
"Ростех": танки РФ остаются боеспособными несмотря на множественные попадания