https://ria.ru/20250602/rostekh-2020435658.html

"Ростех" рассказал о возможностях российских танков в бою

"Ростех" рассказал о возможностях российских танков в бою - РИА Новости, 02.06.2025

"Ростех" рассказал о возможностях российских танков в бою

Российские танки не теряют свою боеспособность даже при множественных попаданиях противотанковых средств, такие случаи зафиксированы в ходе спецоперации,... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T13:24:00+03:00

2025-06-02T13:24:00+03:00

2025-06-02T13:24:00+03:00

безопасность

технологии

ростех

уралвагонзавод

т-80

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские танки не теряют свою боеспособность даже при множественных попаданиях противотанковых средств, такие случаи зафиксированы в ходе спецоперации, сообщил "Ростех".Ранее "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") сообщил о поставке в войска очередной партии танков Т-80БВМ, доработанных с учётом пожеланий участников СВО. "Благодаря дополнительной многослойной защите российские танки показывают в зоне боевых действий лучшую боевую устойчивость по сравнению с западными танками, которые применяют войска Украины. Есть много примеров, когда отечественные машины не теряют боеспособность при множестве попаданий противотанковых средств", - говорится в сообщении. Т-80БВМ является самой современной версией советского танка Т-80. На обновленной "восьмидесятке" - улучшенная 125-мм пушка, доработанный газотурбинный двигатель, новый многоканальный прицельный комплекс. Броня машины усилена противокумулятивными решетками и всеракурсной динамической защитой. Также на танк ставятся серийные "мангалы" для защиты башни от дронов.

https://ria.ru/20250526/iskander-2019042477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, ростех, уралвагонзавод, т-80