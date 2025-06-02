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Посольство в Британии отвергло обвинения в "растущей агрессии" России - РИА Новости, 02.06.2025
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23:09 02.06.2025 (обновлено: 23:10 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/rossiya-2020567378.html
Посольство в Британии отвергло обвинения в "растущей агрессии" России
Посольство в Британии отвергло обвинения в "растущей агрессии" России - РИА Новости, 02.06.2025
Посольство в Британии отвергло обвинения в "растущей агрессии" России
Посольство России в Великобритании в комментарии, поступившем РИА Новости, категорически отвергло "подложные и нелепые" обвинения Лондона о якобы растущей... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T23:09:00+03:00
2025-06-02T23:10:00+03:00
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москва
лондон
кир стармер
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такер карлсон
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в мире
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ЛОНДОН, 2 июн - РИА Новости. Посольство России в Великобритании в комментарии, поступившем РИА Новости, категорически отвергло "подложные и нелепые" обвинения Лондона о якобы растущей агрессии Москвы Ранее в понедельник британский премьер-министр Кир Стармер в интервью национальному телевидению, комментируя новый стратегический оборонный обзор правительства, заявил о якобы "растущей российской агрессии" России на море, в воздухе и киберпространстве. "Публикацию стратегического оборонного обзора британские власти сопровождают ударной дозой антироссийских заявлений... Посольство категорически отвергает эти подложные и нелепые обвинения. Очень жаль, что, сменив во власти консерваторов, лейбористы продолжают высасывать из пальца все те же русофобские небылицы, дабы списать на них свою беспомощность в экономике и обосновать "не по карману" растущие военные затраты. Эти "двухминутки ненависти" по Оруэллу пусть останутся на совести их инициаторов на Даунинг-стрит", - говорится в комментарии посольства. В посольстве подчеркнули, что Россия не представляет угрозы для Британии и его населения, и не вынашивает агрессивных планов нападения на страну. "Если бы британское правительство действительно стремилось к укреплению национальной и международной безопасности, то ему вместо нагнетания военной истерии следовало бы в кратчайшие сроки прекратить "войну по доверенности", развязанную против России руками подконтрольного киевского режима и встать на путь содействия всеобъемлющему мирному урегулированию", - говорится в комментарии. Правительство Великобритании в понедельник опубликует стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. В документ войдут рекомендации по оборонной политике. Предыдущий обзор был опубликован в 2021 году и был пересмотрен после начала украинского конфликта. Рекомендации коснутся вопросов как внешней, так и внутренней безопасности, политики Лондона в вопросе украинского конфликта, модернизации вооруженных сил и ядерной доктрины. Новая стратегия закрепит объявленный Стармером план увеличить военные расходы до 2,5% от ВВП к 2027 году. Правительство также будет стремится увеличить оборонные расходы до 3% от ВВП, однако пока не закрепляет эту цель конкретными обещаниями. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250602/starmer-2020476024.html
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россия, москва, лондон, кир стармер, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире, великобритания
Россия, Москва, Лондон, Кир Стармер, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире, Великобритания
Посольство в Британии отвергло обвинения в "растущей агрессии" России

Посольство России в Лондоне отвергло обвинения в якобы растущей агрессии Москвы

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 2 июн - РИА Новости. Посольство России в Великобритании в комментарии, поступившем РИА Новости, категорически отвергло "подложные и нелепые" обвинения Лондона о якобы растущей агрессии Москвы
Ранее в понедельник британский премьер-министр Кир Стармер в интервью национальному телевидению, комментируя новый стратегический оборонный обзор правительства, заявил о якобы "растущей российской агрессии" России на море, в воздухе и киберпространстве.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Больной псих": в Британии пришли в ярость из-за планов Стармера по России
Вчера, 15:24
"Публикацию стратегического оборонного обзора британские власти сопровождают ударной дозой антироссийских заявлений... Посольство категорически отвергает эти подложные и нелепые обвинения. Очень жаль, что, сменив во власти консерваторов, лейбористы продолжают высасывать из пальца все те же русофобские небылицы, дабы списать на них свою беспомощность в экономике и обосновать "не по карману" растущие военные затраты. Эти "двухминутки ненависти" по Оруэллу пусть останутся на совести их инициаторов на Даунинг-стрит", - говорится в комментарии посольства.
В посольстве подчеркнули, что Россия не представляет угрозы для Британии и его населения, и не вынашивает агрессивных планов нападения на страну.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции в Глазго. 2 июня 2025 года - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Британия перешла в режим "готовности к войне"
Вчера, 13:34
"Если бы британское правительство действительно стремилось к укреплению национальной и международной безопасности, то ему вместо нагнетания военной истерии следовало бы в кратчайшие сроки прекратить "войну по доверенности", развязанную против России руками подконтрольного киевского режима и встать на путь содействия всеобъемлющему мирному урегулированию", - говорится в комментарии.
Правительство Великобритании в понедельник опубликует стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. В документ войдут рекомендации по оборонной политике. Предыдущий обзор был опубликован в 2021 году и был пересмотрен после начала украинского конфликта. Рекомендации коснутся вопросов как внешней, так и внутренней безопасности, политики Лондона в вопросе украинского конфликта, модернизации вооруженных сил и ядерной доктрины.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Ножи затачиваются". В Британии предсказали конец Стармера из-за России
Вчера, 16:12
Новая стратегия закрепит объявленный Стармером план увеличить военные расходы до 2,5% от ВВП к 2027 году. Правительство также будет стремится увеличить оборонные расходы до 3% от ВВП, однако пока не закрепляет эту цель конкретными обещаниями.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Решили заменить население": Пушков спрогнозировал будущее Британии
Вчера, 07:32
 
РоссияМоскваЛондонКир СтармерВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОВ миреВеликобритания
 
 
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