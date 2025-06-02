https://ria.ru/20250602/rossiya-2020567378.html

Посольство в Британии отвергло обвинения в "растущей агрессии" России

Посольство в Британии отвергло обвинения в "растущей агрессии" России - РИА Новости, 02.06.2025

Посольство в Британии отвергло обвинения в "растущей агрессии" России

Посольство России в Великобритании в комментарии, поступившем РИА Новости, категорически отвергло "подложные и нелепые" обвинения Лондона о якобы растущей... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T23:09:00+03:00

2025-06-02T23:09:00+03:00

2025-06-02T23:10:00+03:00

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ЛОНДОН, 2 июн - РИА Новости. Посольство России в Великобритании в комментарии, поступившем РИА Новости, категорически отвергло "подложные и нелепые" обвинения Лондона о якобы растущей агрессии Москвы Ранее в понедельник британский премьер-министр Кир Стармер в интервью национальному телевидению, комментируя новый стратегический оборонный обзор правительства, заявил о якобы "растущей российской агрессии" России на море, в воздухе и киберпространстве. "Публикацию стратегического оборонного обзора британские власти сопровождают ударной дозой антироссийских заявлений... Посольство категорически отвергает эти подложные и нелепые обвинения. Очень жаль, что, сменив во власти консерваторов, лейбористы продолжают высасывать из пальца все те же русофобские небылицы, дабы списать на них свою беспомощность в экономике и обосновать "не по карману" растущие военные затраты. Эти "двухминутки ненависти" по Оруэллу пусть останутся на совести их инициаторов на Даунинг-стрит", - говорится в комментарии посольства. В посольстве подчеркнули, что Россия не представляет угрозы для Британии и его населения, и не вынашивает агрессивных планов нападения на страну. "Если бы британское правительство действительно стремилось к укреплению национальной и международной безопасности, то ему вместо нагнетания военной истерии следовало бы в кратчайшие сроки прекратить "войну по доверенности", развязанную против России руками подконтрольного киевского режима и встать на путь содействия всеобъемлющему мирному урегулированию", - говорится в комментарии. Правительство Великобритании в понедельник опубликует стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. В документ войдут рекомендации по оборонной политике. Предыдущий обзор был опубликован в 2021 году и был пересмотрен после начала украинского конфликта. Рекомендации коснутся вопросов как внешней, так и внутренней безопасности, политики Лондона в вопросе украинского конфликта, модернизации вооруженных сил и ядерной доктрины. Новая стратегия закрепит объявленный Стармером план увеличить военные расходы до 2,5% от ВВП к 2027 году. Правительство также будет стремится увеличить оборонные расходы до 3% от ВВП, однако пока не закрепляет эту цель конкретными обещаниями. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250602/starmer-2020476024.html

https://ria.ru/20250602/britanija-2020439801.html

https://ria.ru/20250602/starmer-2020488361.html

https://ria.ru/20250602/pushkov-2020373636.html

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