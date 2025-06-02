https://ria.ru/20250602/rossiya-2020533478.html

В Ингушетии женщину подозревают в хищении почти 30 миллионов рублей

В Ингушетии женщину подозревают в хищении почти 30 миллионов рублей - РИА Новости, 02.06.2025

В Ингушетии женщину подозревают в хищении почти 30 миллионов рублей

Следователи в Ингушетии по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту хищения почти 30 миллионов рублей при получении сертификата на... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T18:58:00+03:00

2025-06-02T18:58:00+03:00

2025-06-02T18:58:00+03:00

происшествия

жилье

республика ингушетия

россия

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НАЛЬЧИК, 2 июн – РИА Новости. Следователи в Ингушетии по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту хищения почти 30 миллионов рублей при получении сертификата на жилье, сообщило надзорное ведомство региона. "Установлено, что в июне 2024 года жительница соседнего региона совместно с другими лицами предоставила в министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия подложные документы об утрате ее семьей из 15 человек жилья в результате военного конфликта на территории Чеченской Республики", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, женщина со своей семьей временно фиктивно зарегистрировалась в домовладении на территории города Карабулак в Ингушетии, но фактически они там не проживали, вынужденными переселенцами не являлись, прав на участие в государственной программе не имели. "В том же году ей был выдан сертификат на приобретение жилья в сумме около 30 миллионов рублей. На указанные денежные средства по фиктивным договорам купли-продажи она приобрела два домовладения в Республике Ингушетия, в которых продолжают проживать прежние владельцы. Таким способом денежные средства были обналичены и похищены", - отмечает ведомство. В отношении женщины возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" и "Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации" УК РФ, санкции которых предусматривают до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250529/moshenniki-2019755179.html

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происшествия, жилье, республика ингушетия, россия