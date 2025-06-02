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Мединский высказался о возвращении украинских детей на родину

Мединский высказался о возвращении украинских детей на родину - РИА Новости, 02.06.2025

Мединский высказался о возвращении украинских детей на родину

Россия возвращает Украине детей, если находятся их родители или законные представители, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:50:00+03:00

2025-06-02T17:50:00+03:00

2025-06-02T17:57:00+03:00

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стамбул

владимир мединский

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Россия возвращает Украине детей, если находятся их родители или законные представители, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа. "Дети, которые в результате сложной ситуации оказались меж двух огней, этих детей эвакуировали, но если находятся их родители либо даже родственники, их возвращают обратно, воссоединяют семьи", - сказал Мединский в ходе пресс-подхода российской делегации по итогам переговоров РФ и Украины.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/medinskiy-2020512853.html

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стамбул

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