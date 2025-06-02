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Мединский высказался о возвращении украинских детей на родину - РИА Новости, 02.06.2025
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17:50 02.06.2025 (обновлено: 17:57 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/rossiya-2020517305.html
Мединский высказался о возвращении украинских детей на родину
Мединский высказался о возвращении украинских детей на родину - РИА Новости, 02.06.2025
Мединский высказался о возвращении украинских детей на родину
Россия возвращает Украине детей, если находятся их родители или законные представители, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:50:00+03:00
2025-06-02T17:57:00+03:00
россия
украина
стамбул
владимир мединский
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Россия возвращает Украине детей, если находятся их родители или законные представители, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа. "Дети, которые в результате сложной ситуации оказались меж двух огней, этих детей эвакуировали, но если находятся их родители либо даже родственники, их возвращают обратно, воссоединяют семьи", - сказал Мединский в ходе пресс-подхода российской делегации по итогам переговоров РФ и Украины.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, украина, стамбул, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Мединский высказался о возвращении украинских детей на родину

Мединский: Россия возвращает на Украину детей, если находятся их родители

© РИА Новости / Александр ГальперинВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Владимир Мединский. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Россия возвращает Украине детей, если находятся их родители или законные представители, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа.
"Дети, которые в результате сложной ситуации оказались меж двух огней, этих детей эвакуировали, но если находятся их родители либо даже родственники, их возвращают обратно, воссоединяют семьи", - сказал Мединский в ходе пресс-подхода российской делегации по итогам переговоров РФ и Украины.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Помощник президента РФ Владимир Мединский на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мединский рассказал о договоренности по обмену больных и тяжелораненых
Вчера, 17:36
 
РоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ мире
 
 
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