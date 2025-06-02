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Мишустин отметил влияние ИИ на скачок в исследованиях - РИА Новости, 02.06.2025
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16:21 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/rossiya-2020491125.html
Мишустин отметил влияние ИИ на скачок в исследованиях
Мишустин отметил влияние ИИ на скачок в исследованиях - РИА Новости, 02.06.2025
Мишустин отметил влияние ИИ на скачок в исследованиях
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил влияние искусственного интеллекта на скачок в исследованиях, после того как технология стала доступна для массового... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:21:00+03:00
2025-06-02T16:21:00+03:00
технологии
россия
саров
нижегородская область
михаил мишустин
национальный центр физики и математики (нцфм)
общество
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САРОВ, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил влияние искусственного интеллекта на скачок в исследованиях, после того как технология стала доступна для массового использования. Глава правительства в понедельник посетил Национальный центр физики и математики (НЦФМ) в Сарове в Нижегородской области. Здесь премьер-министр провел совещание по вопросам развития высокопроизводительных вычислений для развития искусственного интеллекта и обработки больших данных. В ходе совещания Мишустин отметил, что увидел в центре наработки, за которыми будущее. Но, как подчеркнул премьер, сохраняется задача масштабирования решений. "Когда искусственный интеллект стал доступен для массового использования, для запросов, о нем заговорил весь мир. Это несколько лет назад произошло. Какой был скачок в том числе в исследованиях", - сказал Мишустин.
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технологии, россия, саров, нижегородская область, михаил мишустин, национальный центр физики и математики (нцфм), общество
Технологии, Россия, Саров, Нижегородская область, Михаил Мишустин, Национальный центр физики и математики (НЦФМ), Общество
Мишустин отметил влияние ИИ на скачок в исследованиях

Мишустин: искусственный интеллект стал доступнее для массового использования

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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САРОВ, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил влияние искусственного интеллекта на скачок в исследованиях, после того как технология стала доступна для массового использования.
Глава правительства в понедельник посетил Национальный центр физики и математики (НЦФМ) в Сарове в Нижегородской области. Здесь премьер-министр провел совещание по вопросам развития высокопроизводительных вычислений для развития искусственного интеллекта и обработки больших данных.
В ходе совещания Мишустин отметил, что увидел в центре наработки, за которыми будущее. Но, как подчеркнул премьер, сохраняется задача масштабирования решений.
"Когда искусственный интеллект стал доступен для массового использования, для запросов, о нем заговорил весь мир. Это несколько лет назад произошло. Какой был скачок в том числе в исследованиях", - сказал Мишустин.
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