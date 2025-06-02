https://ria.ru/20250602/rossiya-2020482157.html
В России около 200 IT-специалистов уже получили сертификаты о компетенциях
В России около 200 IT-специалистов уже получили сертификаты о компетенциях - РИА Новости, 02.06.2025
В России около 200 IT-специалистов уже получили сертификаты о компетенциях
Около 200 IT-специалистов в России уже получили сертификаты, подтверждающие их компетенции, через "Национальную систему подтверждения ИТ-компетенций" с момента... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T15:49:00+03:00
2025-06-02T15:49:00+03:00
2025-06-02T15:50:00+03:00
общество
технологии
россия
максут шадаев
it-специалисты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Около 200 IT-специалистов в России уже получили сертификаты, подтверждающие их компетенции, через "Национальную систему подтверждения ИТ-компетенций" с момента ее запуска, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на конференции ЦИПР-2025. Ранее о запуске платформы сообщило Минцифры - соответствующая страница появилась на "Госуслугах" и hh.ru, который выступает оператором платформы. Тем, кто прошел тестирования, выдают сертификат Минцифры, который имеет срок действия в один год. "У нас 200 сертификатов уже выдано за ночь, после запуска накануне вечером", - сказал министр. Как рассказал генеральный директор hh.ru Дмитрий Сергиенков, платформа рассчитана на разработчиков и других IT-специалистов, однако пройти оценку смогут все желающие. Все, кто успешно прошел тестирование, получают соответствующий значок в резюме, размещенном на портале.
https://ria.ru/20250529/sorokina-2019838565.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_260:0:1971:1283_1920x0_80_0_0_60ec891bf1b8074d67e6170716f78fbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, максут шадаев, it-специалисты
Общество, Технологии, Россия, Максут Шадаев, IT-специалисты
В России около 200 IT-специалистов уже получили сертификаты о компетенциях
Шадаев: около 200 IT-специалистов получили сертификаты о компетенциях
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Около 200 IT-специалистов в России уже получили сертификаты, подтверждающие их компетенции, через "Национальную систему подтверждения ИТ-компетенций" с момента ее запуска, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на конференции ЦИПР-2025.
Ранее о запуске платформы сообщило Минцифры - соответствующая страница появилась на "Госуслугах" и hh.ru, который выступает оператором платформы. Тем, кто прошел тестирования, выдают сертификат Минцифры, который имеет срок действия в один год.
"У нас 200 сертификатов уже выдано за ночь, после запуска накануне вечером", - сказал министр.
Как рассказал генеральный директор hh.ru Дмитрий Сергиенков, платформа рассчитана на разработчиков и других IT-специалистов, однако пройти оценку смогут все желающие. Все, кто успешно прошел тестирование, получают соответствующий значок в резюме, размещенном на портале.