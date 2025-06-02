https://ria.ru/20250602/rossiya-2020482157.html

В России около 200 IT-специалистов уже получили сертификаты о компетенциях

В России около 200 IT-специалистов уже получили сертификаты о компетенциях - РИА Новости, 02.06.2025

В России около 200 IT-специалистов уже получили сертификаты о компетенциях

Около 200 IT-специалистов в России уже получили сертификаты, подтверждающие их компетенции, через "Национальную систему подтверждения ИТ-компетенций" с момента... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T15:49:00+03:00

2025-06-02T15:49:00+03:00

2025-06-02T15:50:00+03:00

общество

технологии

россия

максут шадаев

it-специалисты

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Около 200 IT-специалистов в России уже получили сертификаты, подтверждающие их компетенции, через "Национальную систему подтверждения ИТ-компетенций" с момента ее запуска, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на конференции ЦИПР-2025. Ранее о запуске платформы сообщило Минцифры - соответствующая страница появилась на "Госуслугах" и hh.ru, который выступает оператором платформы. Тем, кто прошел тестирования, выдают сертификат Минцифры, который имеет срок действия в один год. "У нас 200 сертификатов уже выдано за ночь, после запуска накануне вечером", - сказал министр. Как рассказал генеральный директор hh.ru Дмитрий Сергиенков, платформа рассчитана на разработчиков и других IT-специалистов, однако пройти оценку смогут все желающие. Все, кто успешно прошел тестирование, получают соответствующий значок в резюме, размещенном на портале.

https://ria.ru/20250529/sorokina-2019838565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, технологии, россия, максут шадаев, it-специалисты