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В России около 200 IT-специалистов уже получили сертификаты о компетенциях - РИА Новости, 02.06.2025
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15:49 02.06.2025 (обновлено: 15:50 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/rossiya-2020482157.html
В России около 200 IT-специалистов уже получили сертификаты о компетенциях
В России около 200 IT-специалистов уже получили сертификаты о компетенциях - РИА Новости, 02.06.2025
В России около 200 IT-специалистов уже получили сертификаты о компетенциях
Около 200 IT-специалистов в России уже получили сертификаты, подтверждающие их компетенции, через "Национальную систему подтверждения ИТ-компетенций" с момента... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T15:49:00+03:00
2025-06-02T15:50:00+03:00
общество
технологии
россия
максут шадаев
it-специалисты
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Около 200 IT-специалистов в России уже получили сертификаты, подтверждающие их компетенции, через "Национальную систему подтверждения ИТ-компетенций" с момента ее запуска, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на конференции ЦИПР-2025. Ранее о запуске платформы сообщило Минцифры - соответствующая страница появилась на "Госуслугах" и hh.ru, который выступает оператором платформы. Тем, кто прошел тестирования, выдают сертификат Минцифры, который имеет срок действия в один год. "У нас 200 сертификатов уже выдано за ночь, после запуска накануне вечером", - сказал министр. Как рассказал генеральный директор hh.ru Дмитрий Сергиенков, платформа рассчитана на разработчиков и других IT-специалистов, однако пройти оценку смогут все желающие. Все, кто успешно прошел тестирование, получают соответствующий значок в резюме, размещенном на портале.
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общество, технологии, россия, максут шадаев, it-специалисты
Общество, Технологии, Россия, Максут Шадаев, IT-специалисты
В России около 200 IT-специалистов уже получили сертификаты о компетенциях

Шадаев: около 200 IT-специалистов получили сертификаты о компетенциях

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Около 200 IT-специалистов в России уже получили сертификаты, подтверждающие их компетенции, через "Национальную систему подтверждения ИТ-компетенций" с момента ее запуска, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на конференции ЦИПР-2025.
Ранее о запуске платформы сообщило Минцифры - соответствующая страница появилась на "Госуслугах" и hh.ru, который выступает оператором платформы. Тем, кто прошел тестирования, выдают сертификат Минцифры, который имеет срок действия в один год.
"У нас 200 сертификатов уже выдано за ночь, после запуска накануне вечером", - сказал министр.
Как рассказал генеральный директор hh.ru Дмитрий Сергиенков, платформа рассчитана на разработчиков и других IT-специалистов, однако пройти оценку смогут все желающие. Все, кто успешно прошел тестирование, получают соответствующий значок в резюме, размещенном на портале.
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ОбществоТехнологииРоссияМаксут ШадаевIT-специалисты
 
 
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