Российские IT-специалисты смогут подтвердить свои навыки на "Госуслугах"

Российские IT-специалисты смогут подтвердить свои навыки на "Госуслугах"

2025-06-02T15:12:00+03:00

общество

технологии

госуслуги

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские IT-специалисты могут подтвердить свои навыки через "Национальную систему IT-компетенций" - такая страница появилась на портале "Госуслуги" и hh.ru, оператором платформы выступает Headhunter, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. "Теперь все желающие могут бесплатно, добровольно и вне независимости от уровня образования подтвердить свои ИТ-компетенции, пройдя тестирование на специальной платформе… На странице "Национальная система подтверждения ИТ-компетенций" на "Госуслугах" выберите навык, перейдите на платформу и пройдите оценку. Также это можно сделать на сайте оператора платформы — hh.ru", - сказано в сообщении. Те, кто прошел тестирование, получит сертификат Минцифры - он позволит работодателям точнее оценивать уровень специалистов, а для соискателей станет дополнительным преимуществом при трудоустройстве. Документ будет доступен в течение года в личном кабинете на "Госуслугах" в разделе "Образование". Сейчас специалисты могут пройти тестирование по пяти языкам программирования (Python, Java, SQL, C#, PHP), а также по 12 теоретическим направлениям. В министерстве добавили, что в течение года будут добавлены еще два языка программирования — C++ и Go, а также два теоретических направления.

