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Почти 10,7 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты - РИА Новости, 02.06.2025
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11:52 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/rossijane-2020418255.html
Почти 10,7 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты
Почти 10,7 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты - РИА Новости, 02.06.2025
Почти 10,7 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты
Почти 10,7 миллиона россиян установили функцию самозапрета на кредиты за три месяца, с начала работы данного сервиса, сообщили РИА Новости в Объединенном бюро... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T11:52:00+03:00
2025-06-02T11:52:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Почти 10,7 миллиона россиян установили функцию самозапрета на кредиты за три месяца, с начала работы данного сервиса, сообщили РИА Новости в Объединенном бюро кредитных историй (ОКБ). Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов. "По данным Объединенного кредитного бюро за три месяца работы сервиса россияне направили на установку самозапрета на кредиты 11,53 миллиона заявлений и 504 тысяч заявлений на его снятие, то есть было отменено 4,4% ранее установленных ограничений на получение кредита. На сегодняшний день самозапрет установлен у 10,68 миллиона россиян", - говорится в сообщении. Подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты: 10,5 миллиона заявок поданы на уставку этого типа запрета (91% от общего количества заявок). На запрет онлайн-выдач в банках и онлайн-выдач в МФО было подано 479 тысяч заявок (4%). На полный запрет выдач в МФО - 185 тысяч заявок (2%). На полный запрет выдач в МФО и онлайн-выдач в банках - 164 тысячи заявок (1%). Остальные 2% заявок граждане направили на установку иных сочетаний доступных типов самозапрета, сообщает ОКБ. Отмечается, что больше всего самозапретов установлено у граждан в возрасте 35-45 лет - 23% от общего количества граждан с самозапретом, 21% самозапретов приходится на россиян в возрасте 45-55 лет, 20% - на граждан 55-65 лет, 17% - на граждан старше 65 лет, 12% - на 25-35-летних и 7% - на молодежь до 25 лет. "Лидером по количеству обращений к сервису за все время его работы стала Москва. Зарегистрированные в столице граждане направили 1,13 миллиона заявлений на установку самозапрета. На снятие запрета было направлено 30 тысяч заявлений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250521/neplatelschiki-2018231547.html
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экономика, москва
Экономика, Москва
Почти 10,7 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты

За три месяца почти 10,7 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Почти 10,7 миллиона россиян установили функцию самозапрета на кредиты за три месяца, с начала работы данного сервиса, сообщили РИА Новости в Объединенном бюро кредитных историй (ОКБ).
Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.
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"По данным Объединенного кредитного бюро за три месяца работы сервиса россияне направили на установку самозапрета на кредиты 11,53 миллиона заявлений и 504 тысяч заявлений на его снятие, то есть было отменено 4,4% ранее установленных ограничений на получение кредита. На сегодняшний день самозапрет установлен у 10,68 миллиона россиян", - говорится в сообщении.
Подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты: 10,5 миллиона заявок поданы на уставку этого типа запрета (91% от общего количества заявок). На запрет онлайн-выдач в банках и онлайн-выдач в МФО было подано 479 тысяч заявок (4%). На полный запрет выдач в МФО - 185 тысяч заявок (2%). На полный запрет выдач в МФО и онлайн-выдач в банках - 164 тысячи заявок (1%). Остальные 2% заявок граждане направили на установку иных сочетаний доступных типов самозапрета, сообщает ОКБ.
Отмечается, что больше всего самозапретов установлено у граждан в возрасте 35-45 лет - 23% от общего количества граждан с самозапретом, 21% самозапретов приходится на россиян в возрасте 45-55 лет, 20% - на граждан 55-65 лет, 17% - на граждан старше 65 лет, 12% - на 25-35-летних и 7% - на молодежь до 25 лет.
"Лидером по количеству обращений к сервису за все время его работы стала Москва. Зарегистрированные в столице граждане направили 1,13 миллиона заявлений на установку самозапрета. На снятие запрета было направлено 30 тысяч заявлений", - говорится в сообщении.
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