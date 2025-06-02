https://ria.ru/20250602/rossija-2020549236.html

Российский меморандум предполагает 30-дневный режим прекращения огня

Российский меморандум предполагает 30-дневный режим прекращения огня - РИА Новости, 02.06.2025

Российский меморандум предполагает 30-дневный режим прекращения огня

Последовательность выполнения российского меморандума на переговорах с Украиной предполагает 30-дневное прекращение огня с момента начала отвода ВСУ, говорится... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T20:16:00+03:00

2025-06-02T20:16:00+03:00

2025-06-02T20:20:00+03:00

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стамбул

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сергей лавров

владимир путин

вооруженные силы украины

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Последовательность выполнения российского меморандума на переговорах с Украиной предполагает 30-дневное прекращение огня с момента начала отвода ВСУ, говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. "Последовательность шагов и сроки их осуществления… С момента начала отвода ВСУ устанавливается 30-дневный режим прекращения огня. При этом полный отвод частей ВСУ с территории РФ и полная реализация "пакетного соглашения" должны быть исполнены в течение этих 30 дней", - говорится в документе. Российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса". Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.

https://ria.ru/20250602/memorandum-2020547949.html

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в мире, россия, стамбул, украина, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле