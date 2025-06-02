https://ria.ru/20250602/rossija-2020542656.html
Россия предложила Украине два варианта прекращения огня
Россия предложила Украине два варианта прекращения огня - РИА Новости, 02.06.2025
Россия предложила Украине два варианта прекращения огня
Российский меморандум предполагает два варианта прекращения огня в рамках украинского урегулирования, следует из документа, который есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T19:44:00+03:00
2025-06-02T19:44:00+03:00
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российский меморандум предполагает два варианта прекращения огня в рамках украинского урегулирования, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости. Второй раздел меморандума с названием "Условия прекращения огня" предполагает два варианта прекращения огня. "Вариант 1. Начало полного вывода ВСУ и иных военизированных формирований Украины с территории РФ, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, и их отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ, в соответствии утвержденным Положением", - говорится в документе. Второй вариант прекращения огня по меморандуму РФ предполагает "пакетный" характер, в котором содержится ряд условий.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250602/memorandum-2020542436.html
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Россия предложила Украине два варианта прекращения огня
Российский меморандум по Украине предполагает два варианта прекращения огня