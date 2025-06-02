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Российский меморандум предполагает отсутствие на Украине ВС третьих стран
Российский меморандум предполагает отсутствие на Украине ВС третьих стран - РИА Новости, 02.06.2025
Российский меморандум предполагает отсутствие на Украине ВС третьих стран
Меморандум, который Россия передала Украине, предполагает исключение военного присутствия третьих стран на Украине и отказ Киева от диверсий против РФ,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T19:41:00+03:00
2025-06-02T19:41:00+03:00
2025-06-02T19:41:00+03:00
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Меморандум, который Россия передала Украине, предполагает исключение военного присутствия третьих стран на Украине и отказ Киева от диверсий против РФ, говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости. "… исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины, прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на стороне Украины; гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан", - говорится в документе.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250602/vstrecha-2020541302.html
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в мире, украина, россия, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Украина, Россия, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Российский меморандум предполагает отсутствие на Украине ВС третьих стран
Меморандум России предполагает отказ Киева от диверсий против России