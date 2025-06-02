https://ria.ru/20250602/rossija-2020513181.html
Россия и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными
Россия и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными - РИА Новости, 02.06.2025
Россия и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными
РФ и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:37:00+03:00
2025-06-02T17:37:00+03:00
2025-06-02T17:37:00+03:00
россия
украина
стамбул
владимир мединский
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. РФ и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа. "Мы договорились о самом крупномасштабном обмене пленными", - сказал Мединский в ходе пресс-подхода российской делегации по итогам переговоров РФ и Украины.
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020512719.html
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Отрывок из заявления Мединского про обмен пленными и передачу Киеву шести тысяч тел украинских солдат
❗️Отрывок из заявления Мединского про обмен пленными и передачу Киеву шести тысяч тел украинских солдат
2025-06-02T17:37
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PT2M02S
РИА Новости
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россия, украина, стамбул, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными
Мединский: Россия и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными