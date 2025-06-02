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На ЦИПР-2025 представили биометрию по ладони
На ЦИПР-2025 представили биометрию по ладони - РИА Новости, 02.06.2025
На ЦИПР-2025 представили биометрию по ладони
Биометрию по венам ладони представили на ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ЦИПР-2025, сообщил корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T09:51:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Биометрию по венам ладони представили на ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ЦИПР-2025, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. Российская компания BioSmart представила устройство, которое с помощью инфракрасного сканера считывает вены ладони. Так устройство создает уникальное изображение "дерева" вен и сохраняет его на сервер. Нейронная сеть обрабатывает рисунок, который позволяет выявить биометрический вектор признаков. Технологию запатентовали не только в России, но и в США. На стенде компании рассказали РИА Новости, что такие устройства уже применяются для учета времени работы персонала в крупном ретейле.В 2025 году десятая конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит с 2 по 6 июня в Нижнем Новгороде. Это главное деловое мероприятие по цифровой экономике и технологиям в стране, на котором также состоится выставка с IT-решениями России и других государств.
https://ria.ru/20250513/biometriya-2016605509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия
На ЦИПР-2025 представили биометрию по ладони
На конференции ЦИПР-2025 представили биометрию по венам ладони
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Биометрию по венам ладони представили на ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ЦИПР-2025, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
Российская компания BioSmart представила устройство, которое с помощью инфракрасного сканера считывает вены ладони. Так устройство создает уникальное изображение "дерева" вен и сохраняет его на сервер. Нейронная сеть обрабатывает рисунок, который позволяет выявить биометрический вектор признаков.
Технологию запатентовали не только в России, но и в США.
На стенде компании рассказали РИА Новости, что такие устройства уже применяются для учета времени работы персонала в крупном ретейле.
В 2025 году десятая конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит с 2 по 6 июня в Нижнем Новгороде
. Это главное деловое мероприятие по цифровой экономике и технологиям в стране, на котором также состоится выставка с IT-решениями России
и других государств.