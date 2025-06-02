https://ria.ru/20250602/rossija-2020378328.html

Во дворец Чираган в Стамбуле начали пускать журналистов

Во дворец Чираган в Стамбуле начали пускать журналистов - РИА Новости, 02.06.2025

Во дворец Чираган в Стамбуле начали пускать журналистов

Журналистов после тщательной проверки служб безопасности начали впускать на территорию переговоров России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, переговоры... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T08:53:00+03:00

2025-06-02T08:53:00+03:00

2025-06-02T10:45:00+03:00

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Журналистов после тщательной проверки служб безопасности начали впускать на территорию переговоров России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, переговоры приехали освещать свыше 200 журналистов со всего мира, передает корреспондент РИА Новости. Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Турецкая сторона заявила, что полностью готова ко встрече и обеспечению безопасности. До входа журналистов на территорию службы безопасности провели исследование района на предмет бомбы и взрывного устройства при помощи собак. В состав российской делегации, которая прибыла в Стамбул, входят глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250601/ukraina-2020349062.html

https://ria.ru/20250602/kiev-2020378001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Журналистов после проверки служб безопасности начали впускать на территорию дворца в Стамбуле Журналистов после проверки служб безопасности начали впускать на территорию дворца в Стамбуле, где запланированы переговоры России и Украины, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-02T08:53 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, стамбул, украина, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), оон, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле