https://ria.ru/20250602/rosobrnadzor-2020419980.html
Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам
Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам - РИА Новости, 02.06.2025
Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам
Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T11:59:00+03:00
2025-06-02T11:59:00+03:00
2025-06-02T15:45:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам, сообщили в ведомстве. "Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам <…> о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", — указано в материале. Предостережения получили Современный технический университет, Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, Институт экономики и управления, Славяно-греко-латинская академия и ряд других вузов. Информацию об объявленных предостережениях разместили в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
https://ria.ru/20250602/minobrnauki-2019790133.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам
Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушений 19 вузам