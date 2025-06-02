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Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам - РИА Новости, 02.06.2025
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11:59 02.06.2025 (обновлено: 15:45 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/rosobrnadzor-2020419980.html
Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам
Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам - РИА Новости, 02.06.2025
Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам
Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T11:59:00+03:00
2025-06-02T15:45:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам, сообщили в ведомстве. "Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам &lt;…&gt; о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", — указано в материале. Предостережения получили Современный технический университет, Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, Институт экономики и управления, Славяно-греко-латинская академия и ряд других вузов. Информацию об объявленных предостережениях разместили в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушений 19 вузам

CC BY-SA 4.0 / Ivtorov / Saint Petersburg Mining University, 2018 / Cropped imageЗдание Санкт-Петербургского горного университета
Здание Санкт-Петербургского горного университета - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
CC BY-SA 4.0 / Ivtorov / Saint Petersburg Mining University, 2018 / Cropped image
Здание Санкт-Петербургского горного университета. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам, сообщили в ведомстве.
«
"Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам <…> о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", — указано в материале.
Предостережения получили Современный технический университет, Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, Институт экономики и управления, Славяно-греко-латинская академия и ряд других вузов.
Информацию об объявленных предостережениях разместили в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
Министерство науки и высшего образования РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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