https://ria.ru/20250602/rosaviatsiya-2020524605.html

Россия и Монголия работают над возобновлением авиасообщения между столицами

Россия и Монголия работают над возобновлением авиасообщения между столицами - РИА Новости, 02.06.2025

Россия и Монголия работают над возобновлением авиасообщения между столицами

Россия и Монголия работают над возобновлением авиасообщения между Москвой и Улан-Батором, сообщила Росавиация. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T18:56:00+03:00

2025-06-02T18:56:00+03:00

2025-06-02T18:56:00+03:00

экономика

монголия

россия

улан-батор

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия и Монголия работают над возобновлением авиасообщения между Москвой и Улан-Батором, сообщила Росавиация. Укрепление сотрудничества между Россией и Монголией в сфере воздушных перевозок обсудили на встрече в Улан-Баторе замглавы Росавиации Алексей Буевич и замгендиректора Управления гражданской авиации Монголии Энхтор Алтангэрэл. "Сейчас, для развития социально-экономических отношений, стороны работают в первую очередь над возобновлением прямого авиасообщения между столицами двух государств… Пока Россию и Монголию связывают рейсы, которые выполняют только российские перевозчики: "Ираэро" и "Красавиа" в Улан-Батор - из Иркутска и Красноярска соответственно", - сообщила Росавиация. Также стороны обсудили увеличение количества транзитных полетов через воздушное пространство России и Монголии. Кроме того, монгольская сторона выступила с инициативой провести с участием Китая совместные трехсторонние учения по авиакосмическому поиску. "Турпоток между Россией и Монголией уверенно растет. Развитие авиаперевозок будет способствовать дальнейшему укреплению нашего сотрудничества. Расширение географии полетов имеет важное значение для граждан обоих государств", - прокомментировал Буевич, курирующий в агентстве вопросы развития авиаперевозок. В 2024 году российские авиакомпании перевезли между двумя странами почти 20 тысяч пассажиров, в первом квартале 2025 года - более 4 тысяч человек. Авиасообщение прекратилось из-за возможных вторичных санкций для Монголии.

https://ria.ru/20250505/yaponiya-2014953990.html

монголия

россия

улан-батор

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экономика, монголия, россия, улан-батор, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)