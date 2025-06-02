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Россия и Монголия работают над возобновлением авиасообщения между столицами - РИА Новости, 02.06.2025
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18:56 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/rosaviatsiya-2020524605.html
Россия и Монголия работают над возобновлением авиасообщения между столицами
Россия и Монголия работают над возобновлением авиасообщения между столицами - РИА Новости, 02.06.2025
Россия и Монголия работают над возобновлением авиасообщения между столицами
Россия и Монголия работают над возобновлением авиасообщения между Москвой и Улан-Батором, сообщила Росавиация. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T18:56:00+03:00
2025-06-02T18:56:00+03:00
экономика
монголия
россия
улан-батор
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия и Монголия работают над возобновлением авиасообщения между Москвой и Улан-Батором, сообщила Росавиация. Укрепление сотрудничества между Россией и Монголией в сфере воздушных перевозок обсудили на встрече в Улан-Баторе замглавы Росавиации Алексей Буевич и замгендиректора Управления гражданской авиации Монголии Энхтор Алтангэрэл. "Сейчас, для развития социально-экономических отношений, стороны работают в первую очередь над возобновлением прямого авиасообщения между столицами двух государств… Пока Россию и Монголию связывают рейсы, которые выполняют только российские перевозчики: "Ираэро" и "Красавиа" в Улан-Батор - из Иркутска и Красноярска соответственно", - сообщила Росавиация. Также стороны обсудили увеличение количества транзитных полетов через воздушное пространство России и Монголии. Кроме того, монгольская сторона выступила с инициативой провести с участием Китая совместные трехсторонние учения по авиакосмическому поиску. "Турпоток между Россией и Монголией уверенно растет. Развитие авиаперевозок будет способствовать дальнейшему укреплению нашего сотрудничества. Расширение географии полетов имеет важное значение для граждан обоих государств", - прокомментировал Буевич, курирующий в агентстве вопросы развития авиаперевозок. В 2024 году российские авиакомпании перевезли между двумя странами почти 20 тысяч пассажиров, в первом квартале 2025 года - более 4 тысяч человек. Авиасообщение прекратилось из-за возможных вторичных санкций для Монголии.
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экономика, монголия, россия, улан-батор, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Экономика, Монголия, Россия, Улан-Батор, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Россия и Монголия работают над возобновлением авиасообщения между столицами

Росавиация: Россия и Монголия работают над возобновлением рейсов между столицами

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия и Монголия работают над возобновлением авиасообщения между Москвой и Улан-Батором, сообщила Росавиация.
Укрепление сотрудничества между Россией и Монголией в сфере воздушных перевозок обсудили на встрече в Улан-Баторе замглавы Росавиации Алексей Буевич и замгендиректора Управления гражданской авиации Монголии Энхтор Алтангэрэл.
"Сейчас, для развития социально-экономических отношений, стороны работают в первую очередь над возобновлением прямого авиасообщения между столицами двух государств… Пока Россию и Монголию связывают рейсы, которые выполняют только российские перевозчики: "Ираэро" и "Красавиа" в Улан-Батор - из Иркутска и Красноярска соответственно", - сообщила Росавиация.
Также стороны обсудили увеличение количества транзитных полетов через воздушное пространство России и Монголии. Кроме того, монгольская сторона выступила с инициативой провести с участием Китая совместные трехсторонние учения по авиакосмическому поиску.
"Турпоток между Россией и Монголией уверенно растет. Развитие авиаперевозок будет способствовать дальнейшему укреплению нашего сотрудничества. Расширение географии полетов имеет важное значение для граждан обоих государств", - прокомментировал Буевич, курирующий в агентстве вопросы развития авиаперевозок.
В 2024 году российские авиакомпании перевезли между двумя странами почти 20 тысяч пассажиров, в первом квартале 2025 года - более 4 тысяч человек. Авиасообщение прекратилось из-за возможных вторичных санкций для Монголии.
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ЭкономикаМонголияРоссияУлан-БаторФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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