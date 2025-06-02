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Московский кинофестиваль стал лидером по упоминаниям в Рунете - РИА Новости, 02.06.2025
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12:00 02.06.2025 (обновлено: 14:16 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/reyting-2019845201.html
Московский кинофестиваль стал лидером по упоминаниям в Рунете
Московский кинофестиваль стал лидером по упоминаниям в Рунете - РИА Новости, 02.06.2025
Московский кинофестиваль стал лидером по упоминаниям в Рунете
Московский международный кинофестиваль, Международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству" и Международный фестиваль Правильного кино стали лидерами РИА Новости, 02.06.2025
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Московский международный кинофестиваль, Международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству" и Международный фестиваль Правильного кино стали лидерами среди подобных проектов по упоминаемости в русскоязычных социальных медиа. Таковы результаты исследования "Международные фестивали кино в информационном пространстве", подготовленного АНО "Мир Музея".Активное присутствие кинопроектов и кинофестивалей в социальных медиа сегодня существенно влияет на их успех и узнаваемость. Специалисты Аналитического центра "Мир Музея малых городов" АНО "Мир Музея" проанализировали, насколько часто в социальных медиа Рунета упоминаются международные кинофестивали, которые проводятся в Российской Федерации.В исследование вошли 130 международных кинофестивалей из списка, опубликованного на сайте Министерства культуры РФ. Они изучались по количеству упоминаний в социальных медиа с помощью системы Brand Analytics и по количеству пользовательских запросов с помощью Яндекс.вордстат в период с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года.Победителем рейтинга (61,7 тыс. упоминаний) стал Московский международный кинофестиваль, который состоялся в апреле 2025 года. В нем приняло участие более 200 картин из 50 стран. На втором месте (58,7 тыс.) – Международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству", который в 2025 году планирует посетить 25 регионов России.Третье место (24,3 тыс. упоминаний) занял Международный фестиваль Правильного кино, который состоялся в мае. На четвертом месте (9,6 тыс.) – Международный кинофестиваль "День победы". На пятом месте (9,4 тыс.) – Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня". На шестом (9,3 тыс.) – Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев".Пользователи соцсетей за год упоминали кинофестивали более 1,7 миллионов раз и написали два миллиона запросов в поисковой строке Яндекса по теме "кинофестивали", например, кинофестивали 2024 и 2025, кинофестивали в Москве (или в другом городе), даты открытия и закрытия, списки фильмов-соискателей и фильмов, получивших награды. А также имена актеров и гостей на красной дорожке.Эта информация показывает значительный интерес пользователей соцсетей к кинофестивалям, отметила директор по информационным технологиям АНО "Мир Музея" Анастасия Подорожняя."Целевая аудитория активно ищет информацию о кинособытиях, при этом не связывая ее с конкретными фестивалями. Потенциальные зрители находятся на этапе исследования и формирования предпочтений. На наш взгляд, это создает возможности для привлечения новых аудиторий", – рассказала она.В то же время, по данным исследователей, более половины фестивалей, 82 из 130 упоминались пользователями менее 2,4 тыс. раз за год, в том числе 66 – менее 1,2 тыс. раз."Это чрезвычайно мало для поддержки информационного фона и может спровоцировать резкое увеличение рекламных бюджетов там, где хорошо справилось бы сарафанное радио", – подчеркнула Подорожняя.Отдельно специалисты изучили интерес пользователей к ежегодной Всероссийской акции "Ночь кино", в рамках которой в кинотеатрах, парках, музеях, библиотеках, культурных и досуговых центрах проходят показы новинок отечественного кинематографа. Выяснилось, что пользователи упоминали "Ночь кино" в социальных медиа 53,4 тыс. раз и почти в 13 раз чаще интересовались мероприятием и уточняли подробности через поисковую строку."Для организаторов мероприятия это означает, что им нужно изучить пользовательские поисковые запросы, а также задуматься о создании и размещении индексируемого контента под эти запросы", – сообщила эксперт.По мнению аналитиков, результаты исследования помогут организаторам кинофестивалей лучше продвигать свои проекты и усиливать их присутствие в цифровой среде.Для исследования информационного поля социальных медиа обработано более 40 миллиардов публичных русскоязычных сообщений, опубликованных только в соцмедиа (исключая онлайн-СМИ). Сообщения включали в себя текстовые публикации, комментарии, фотографии, видео и сторис.Параллельно с мониторингом социальных медиа был проведен анализ поисковых запросов пользователей в системе Яндекс.Вордстат. Данный метод позволил выявить наиболее популярные запросы, связанные с кинофестивалями, определить динамику интереса к различным кинособытиям и получить представление о запросах пользователей в целом.Список международных кинофестивалей взят из официального документа "Об утверждении перечня проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей на 2025 год", опубликованного на сайте Министерства культуры РФ.
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Россия, Москва, Brand Analytics, Социальный навигатор, Общество, Культура

Московский кинофестиваль стал лидером по упоминаниям в Рунете

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОткрытие 47-го Московского международного кинофестиваля
Открытие 47-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Московский международный кинофестиваль, Международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству" и Международный фестиваль Правильного кино стали лидерами среди подобных проектов по упоминаемости в русскоязычных социальных медиа. Таковы результаты исследования "Международные фестивали кино в информационном пространстве", подготовленного АНО "Мир Музея".
Активное присутствие кинопроектов и кинофестивалей в социальных медиа сегодня существенно влияет на их успех и узнаваемость. Специалисты Аналитического центра "Мир Музея малых городов" АНО "Мир Музея" проанализировали, насколько часто в социальных медиа Рунета упоминаются международные кинофестивали, которые проводятся в Российской Федерации.
В исследование вошли 130 международных кинофестивалей из списка, опубликованного на сайте Министерства культуры РФ. Они изучались по количеству упоминаний в социальных медиа с помощью системы Brand Analytics и по количеству пользовательских запросов с помощью Яндекс.вордстат в период с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года.
Победителем рейтинга (61,7 тыс. упоминаний) стал Московский международный кинофестиваль, который состоялся в апреле 2025 года. В нем приняло участие более 200 картин из 50 стран. На втором месте (58,7 тыс.) – Международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству", который в 2025 году планирует посетить 25 регионов России.
Третье место (24,3 тыс. упоминаний) занял Международный фестиваль Правильного кино, который состоялся в мае. На четвертом месте (9,6 тыс.) – Международный кинофестиваль "День победы". На пятом месте (9,4 тыс.) – Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня". На шестом (9,3 тыс.) – Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев".
Топ-10 исследования "Международные фестивали кино в информационном пространстве 2025"
Международные фестивали кино в информационном пространстве 2025 - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Топ-10 исследования "Международные фестивали кино в информационном пространстве 2025"
Пользователи соцсетей за год упоминали кинофестивали более 1,7 миллионов раз и написали два миллиона запросов в поисковой строке Яндекса по теме "кинофестивали", например, кинофестивали 2024 и 2025, кинофестивали в Москве (или в другом городе), даты открытия и закрытия, списки фильмов-соискателей и фильмов, получивших награды. А также имена актеров и гостей на красной дорожке.
Эта информация показывает значительный интерес пользователей соцсетей к кинофестивалям, отметила директор по информационным технологиям АНО "Мир Музея" Анастасия Подорожняя.
«
"Целевая аудитория активно ищет информацию о кинособытиях, при этом не связывая ее с конкретными фестивалями. Потенциальные зрители находятся на этапе исследования и формирования предпочтений. На наш взгляд, это создает возможности для привлечения новых аудиторий", – рассказала она.
В то же время, по данным исследователей, более половины фестивалей, 82 из 130 упоминались пользователями менее 2,4 тыс. раз за год, в том числе 66 – менее 1,2 тыс. раз.
"Это чрезвычайно мало для поддержки информационного фона и может спровоцировать резкое увеличение рекламных бюджетов там, где хорошо справилось бы сарафанное радио", – подчеркнула Подорожняя.
Международные фестивали кино в информационном пространстве - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Международные фестивали кино в информационном пространстве
Вчера, 14:15
Отдельно специалисты изучили интерес пользователей к ежегодной Всероссийской акции "Ночь кино", в рамках которой в кинотеатрах, парках, музеях, библиотеках, культурных и досуговых центрах проходят показы новинок отечественного кинематографа. Выяснилось, что пользователи упоминали "Ночь кино" в социальных медиа 53,4 тыс. раз и почти в 13 раз чаще интересовались мероприятием и уточняли подробности через поисковую строку.
«
"Для организаторов мероприятия это означает, что им нужно изучить пользовательские поисковые запросы, а также задуматься о создании и размещении индексируемого контента под эти запросы", – сообщила эксперт.
По мнению аналитиков, результаты исследования помогут организаторам кинофестивалей лучше продвигать свои проекты и усиливать их присутствие в цифровой среде.
Для исследования информационного поля социальных медиа обработано более 40 миллиардов публичных русскоязычных сообщений, опубликованных только в соцмедиа (исключая онлайн-СМИ). Сообщения включали в себя текстовые публикации, комментарии, фотографии, видео и сторис.
Параллельно с мониторингом социальных медиа был проведен анализ поисковых запросов пользователей в системе Яндекс.Вордстат. Данный метод позволил выявить наиболее популярные запросы, связанные с кинофестивалями, определить динамику интереса к различным кинособытиям и получить представление о запросах пользователей в целом.
Список международных кинофестивалей взят из официального документа "Об утверждении перечня проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей на 2025 год", опубликованного на сайте Министерства культуры РФ.
 
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