https://ria.ru/20250602/razvedka-2020430180.html
Глава турецкой разведки прибыл на место переговоров по Украине
Глава турецкой разведки прибыл на место переговоров по Украине - РИА Новости, 02.06.2025
Глава турецкой разведки прибыл на место переговоров по Украине
Глава турецкой разведки Ибрагим Калын прибыл на переговоры делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T12:44:00+03:00
2025-06-02T12:44:00+03:00
2025-06-02T12:55:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Глава турецкой разведки Ибрагим Калын прибыл на переговоры делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Ожидается, что со вступительным словом на переговорах выступит глава МИД Турции Хакан Фидан.Кортеж Калына заехал на территорию дворца, где пройдут переговоры. О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Украина, Россия, Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Глава турецкой разведки прибыл на место переговоров по Украине
Глава турецкой разведки прибыл на место переговоров по Украине в Стамбуле