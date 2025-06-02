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Глава турецкой разведки прибыл на место переговоров по Украине - РИА Новости, 02.06.2025
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12:44 02.06.2025 (обновлено: 12:55 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/razvedka-2020430180.html
Глава турецкой разведки прибыл на место переговоров по Украине
Глава турецкой разведки прибыл на место переговоров по Украине - РИА Новости, 02.06.2025
Глава турецкой разведки прибыл на место переговоров по Украине
Глава турецкой разведки Ибрагим Калын прибыл на переговоры делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T12:44:00+03:00
2025-06-02T12:55:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Глава турецкой разведки Ибрагим Калын прибыл на переговоры делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Ожидается, что со вступительным словом на переговорах выступит глава МИД Турции Хакан Фидан.Кортеж Калына заехал на территорию дворца, где пройдут переговоры. О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, россия, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Глава турецкой разведки прибыл на место переговоров по Украине

Глава турецкой разведки прибыл на место переговоров по Украине в Стамбуле

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОбстановка у дворца Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины
Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Глава турецкой разведки Ибрагим Калын прибыл на переговоры делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Ожидается, что со вступительным словом на переговорах выступит глава МИД Турции Хакан Фидан.
Кортеж Калына заехал на территорию дворца, где пройдут переговоры.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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