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Глава турецкой разведки прибыл на место переговоров по Украине

Глава турецкой разведки прибыл на место переговоров по Украине - РИА Новости, 02.06.2025

Глава турецкой разведки прибыл на место переговоров по Украине

Глава турецкой разведки Ибрагим Калын прибыл на переговоры делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T12:44:00+03:00

2025-06-02T12:44:00+03:00

2025-06-02T12:55:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Глава турецкой разведки Ибрагим Калын прибыл на переговоры делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Ожидается, что со вступительным словом на переговорах выступит глава МИД Турции Хакан Фидан.Кортеж Калына заехал на территорию дворца, где пройдут переговоры. О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025