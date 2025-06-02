https://ria.ru/20250602/radioveschanie-2020374763.html

Радио Sputnik и Украина.ру запустят проект радиовещания о новых регионах

Радио Sputnik и Украина.ру запустят проект радиовещания о новых регионах - РИА Новости, 02.06.2025

Радио Sputnik и Украина.ру запустят проект радиовещания о новых регионах

Входящие в медиагруппу "Россия сегодня" Радио Sputnik и мультимедийное издание Украина.ру запускают проект радиовещания о жизни воссоединенных с Россией... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T07:58:00+03:00

2025-06-02T07:58:00+03:00

2025-06-02T11:27:00+03:00

россия

донецк

луганск

дмитрий киселев

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Входящие в медиагруппу "Россия сегодня" Радио Sputnik и мультимедийное издание Украина.ру запускают проект радиовещания о жизни воссоединенных с Россией регионов "Новороссия сегодня", сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы."В понедельник, 2 июня, стартует вещание радиопрограммы "Новороссия сегодня". Это совместный проект мультимедийного издания Украина.ру и радио Sputnik медиагруппы "Россия сегодня". В центре внимания ведущих, корреспондентов и экспертов будет информационная повестка жизни воссоединенных с Россией регионов: события на фронте, возвращение к мирной жизни и восстановление инфраструктуры, экономическое развитие, социальная сфера, культура, многое другое", — уточнили там.Среди главных задач редакции — противодействие информационному терроризму киевского режима и его западных союзников. В пресс-службе отметили, что ежедневно по будням в прямом эфире будет идти разговор о помощи разных регионов России Донбассу и Новороссии, о правах новых граждан страны, об исторических и культурных достопримечательностях воссоединенных территорий."Медиагруппа "Россия сегодня" еще в 2014 году стала первым российским государственным СМИ, которое пришло в воссоединенный Крым. Мы открыли на полуострове свое представительство, запустили радиостанцию Sputnik, начали работу в интернете и распахнули двери своего пресс-центра прямо в доме правительства Крыма. И вот сейчас, на волнах нашего радио Sputnik, которые принимаются уже в десятках российских городов, мы начинаем проект "Новороссия сегодня". Проект о жизни воссоединенных с Россией регионов", — приводит пресс-служба слова генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.Он подчеркнул, что новый проект важен как для новых россиян, так и для всей страны, так как "с одной стороны, местные будут слышать о себе, а с другой, вся большая Россия, которая сейчас помогает налаживать мирную жизнь — и в то же время воевать, — сама подпитывается примером стойкости и романтическим порывом к свободе и справедливости".Директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов напомнил, что сайт Украина.ру создали в мае 2014 года по инициативе Киселева. Перед командой проекта тогда поставили задачу осветить весь спектр проблем, связанных с кризисом в соседней стране."За прошедшие годы издание превратилось в мощный информационный ресурс, объединяющий популярный сайт, профессиональную видеостудию, группу Telegram-каналов на четырех языках: русском, английском, китайском и испанском. Кроме того, Украина.ру реализует разнообразные проекты — от волонтерской помощи фронту до издания книг собственной серии. Сегодня материалы издания Украина.ру на различных ресурсах набирают от 15 до 20 миллионов просмотров в сутки. А суммарное количество просмотров за 2024 год превысило четыре миллиарда", — цитирует пресс-служба слова Хисамова.Директор дирекции радио Sputnik Маргарита Некрасова отметила, что радиостанция представляет федеральное вещание в более чем 45 городах России, а получение лицензии на работу в новых регионах стало значимым и долгожданным шагом. Она подчеркнула, что "СМИ сегодня должны быть ближе к своей аудитории, поэтому крайне важно, что в эфире в Луганске, Донецке, Макеевке, Енакиево и Горловке будет обсуждаться именно местная актуальная повестка и тематика".Вещание "Новороссии сегодня" на радио Sputnik будет осуществляться по следующему графику: утром — с 8:00 до 10:00 (а по средам — с 9:00 до 11:00), вечером — с 17:00 до 18:00. Слушатели Донецка и Луганска смогут присоединиться к проекту, настроив свои приемники на частоты 93,4 FM и 96,6 FM соответственно.

https://ria.ru/20250528/simonjan-2019552104.html

https://ria.ru/20250522/praktikum-2018469565.html

https://ria.ru/20250601/simonjan-2020312502.html

россия

донецк

луганск

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россия, донецк, луганск, дмитрий киселев