https://ria.ru/20250602/rabota-2020376103.html

В Саратовской области ограничили работу мобильного интернета

В Саратовской области ограничили работу мобильного интернета - РИА Новости, 02.06.2025

В Саратовской области ограничили работу мобильного интернета

В Саратовской области временно ограничили работу мобильного интернета, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T08:22:00+03:00

2025-06-02T08:22:00+03:00

2025-06-02T12:00:00+03:00

общество

саратовская область

роман бусаргин

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САМАРА, 2 июн — РИА Новости. В Саратовской области временно ограничили работу мобильного интернета, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. "Уважаемые жители! Прошу с пониманием отнестись к временным ограничениям мобильного интернета", — написал он.По словам главы региона, это необходимо для обеспечения безопасности.Накануне работу мобильного интернета ограничивали в Ярославской области. Как пояснило Министерство региональной безопасности, это было вызвано опасениями из-за возможных провокаций с беспилотниками. До этого аналогичные меры принимались во Владимирской, Ивановской, Тульской, Липецкой областях и других регионах.

https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020372269.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, саратовская область, роман бусаргин