https://ria.ru/20250602/rabota-2020376103.html
В Саратовской области ограничили работу мобильного интернета
В Саратовской области ограничили работу мобильного интернета - РИА Новости, 02.06.2025
В Саратовской области ограничили работу мобильного интернета
В Саратовской области временно ограничили работу мобильного интернета, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T08:22:00+03:00
2025-06-02T08:22:00+03:00
2025-06-02T12:00:00+03:00
общество
саратовская область
роман бусаргин
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САМАРА, 2 июн — РИА Новости. В Саратовской области временно ограничили работу мобильного интернета, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. "Уважаемые жители! Прошу с пониманием отнестись к временным ограничениям мобильного интернета", — написал он.По словам главы региона, это необходимо для обеспечения безопасности.Накануне работу мобильного интернета ограничивали в Ярославской области. Как пояснило Министерство региональной безопасности, это было вызвано опасениями из-за возможных провокаций с беспилотниками. До этого аналогичные меры принимались во Владимирской, Ивановской, Тульской, Липецкой областях и других регионах.
https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020372269.html
саратовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, саратовская область, роман бусаргин
Общество, Саратовская область, Роман Бусаргин
В Саратовской области ограничили работу мобильного интернета
В Саратовской области ограничили работу мобильного интернета ради безопасности