https://ria.ru/20250602/pvo-2020425335.html
ПВО за сутки сбила 316 беспилотников
ПВО за сутки сбила 316 беспилотников - РИА Новости, 02.06.2025
ПВО за сутки сбила 316 беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре бомбы JDAM и 316 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T12:24:00+03:00
2025-06-02T12:24:00+03:00
2025-06-02T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре бомбы JDAM и 316 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, а также 316 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 205 - вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
ПВО за сутки сбила 316 беспилотников
ПВО за сутки сбила 316 беспилотников и две ракеты Storm Shadow