https://ria.ru/20250602/pvo-2020425335.html

ПВО за сутки сбила 316 беспилотников

ПВО за сутки сбила 316 беспилотников - РИА Новости, 02.06.2025

ПВО за сутки сбила 316 беспилотников

Российские средства ПВО уничтожили две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре бомбы JDAM и 316 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T12:24:00+03:00

2025-06-02T12:24:00+03:00

2025-06-02T12:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре бомбы JDAM и 316 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, а также 316 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 205 - вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250601/vs-2020335327.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия