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Путин встретился с детским омбудсменом Львовой-Беловой
Путин встретился с детским омбудсменом Львовой-Беловой - РИА Новости, 02.06.2025
Путин встретился с детским омбудсменом Львовой-Беловой
Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T13:41:00+03:00
2025-06-02T13:41:00+03:00
2025-06-02T13:59:00+03:00
владимир путин
россия
мария львова-белова
политика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.Ранее детский омбудсмен сообщала, что на встрече с главой государства, в частности, планирует предложить распространить по всей стране программу по сокращению численности детей в соцучреждениях. Также она собиралась поднять в своем докладе президенту тему алко- и наркозависимости родителей в семьях.В прошлом году в ходе встречи с Путиным Львова-Белова предложила провести всероссийскую инспекцию органов опеки, чтобы подготовить предложения по ее реформированию. Президент одобрил эту идею и дал поручение провести такую инспекцию.
https://ria.ru/20241025/lvova-belova-1979630937.html
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Путин на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой
Путин провел встречу с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой
2025-06-02T13:41
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владимир путин, россия, мария львова-белова, политика
Владимир Путин, Россия, Мария Львова-Белова, Политика
Путин встретился с детским омбудсменом Львовой-Беловой
Путин провел встречу с детским омбудсменом Львовой-Беловой