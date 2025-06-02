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Путин встретился с детским омбудсменом Львовой-Беловой - РИА Новости, 02.06.2025
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13:41 02.06.2025 (обновлено: 13:59 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/putin-2020441814.html
Путин встретился с детским омбудсменом Львовой-Беловой
Путин встретился с детским омбудсменом Львовой-Беловой - РИА Новости, 02.06.2025
Путин встретился с детским омбудсменом Львовой-Беловой
Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T13:41:00+03:00
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владимир путин
россия
мария львова-белова
политика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.Ранее детский омбудсмен сообщала, что на встрече с главой государства, в частности, планирует предложить распространить по всей стране программу по сокращению численности детей в соцучреждениях. Также она собиралась поднять в своем докладе президенту тему алко- и наркозависимости родителей в семьях.В прошлом году в ходе встречи с Путиным Львова-Белова предложила провести всероссийскую инспекцию органов опеки, чтобы подготовить предложения по ее реформированию. Президент одобрил эту идею и дал поручение провести такую инспекцию.
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Путин на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой
Путин провел встречу с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой
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владимир путин, россия, мария львова-белова, политика
Владимир Путин, Россия, Мария Львова-Белова, Политика
Путин встретился с детским омбудсменом Львовой-Беловой

Путин провел встречу с детским омбудсменом Львовой-Беловой

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
Ранее детский омбудсмен сообщала, что на встрече с главой государства, в частности, планирует предложить распространить по всей стране программу по сокращению численности детей в соцучреждениях. Также она собиралась поднять в своем докладе президенту тему алко- и наркозависимости родителей в семьях.
В прошлом году в ходе встречи с Путиным Львова-Белова предложила провести всероссийскую инспекцию органов опеки, чтобы подготовить предложения по ее реформированию. Президент одобрил эту идею и дал поручение провести такую инспекцию.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Биография Марии Львовой-Беловой
25 октября 2024, 01:07
 
Владимир ПутинРоссияМария Львова-БеловаПолитика
 
 
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