Рейтинг@Mail.ru
"Нельзя угрожать": на Западе оценили слова Келлога о Путине - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:32 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/putin-2020366733.html
"Нельзя угрожать": на Западе оценили слова Келлога о Путине
"Нельзя угрожать": на Западе оценили слова Келлога о Путине - РИА Новости, 02.06.2025
"Нельзя угрожать": на Западе оценили слова Келлога о Путине
Президент США Дональд Трамп и его спецпредставитель по Украине Кит Келлог понимают оправданность позиции российского лидера Владимира Путина по Украине, пишет... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T04:32:00+03:00
2025-06-02T04:32:00+03:00
россия
украина
москва
кит келлог
владимир путин
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986217531_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_30836604607d8e5fd34f4a9d283faee7.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его спецпредставитель по Украине Кит Келлог понимают оправданность позиции российского лидера Владимира Путина по Украине, пишет издание Público."И Трамп, и Келлог, и американские конгрессмены прекрасно понимают, что Путин — очень жесткий собеседник, которому нельзя угрожать и у которого есть собственная повестка на переговоры по Украине, опирающаяся на реальное положение дел", — говорится в материале.По словам автора, Россия наращивает свое военное преимущество, и, возможно, через несколько месяцев Москва сможет диктовать условия перемирия, что признает даже Зеленский.Автор считает, что несмотря на то, что Трамп выразил свое возмущение отсутствием результатов в переговорном процессе и "макиавеллиевской игрой" русских, США придется построить конструктивный диалог с Россией.В пятницу Келлог в эфире телеканала ABC назвал обеспокоенность России расширением НАТО на восток закономерной. Он также отметил, что для США вступление Украины в альянс не стоит на повестке дня, и допустил, что он может прекратить расширение к российским границам. В Кремле положительно отреагировали на заявление спецпосланника, отметив, что в Вашингтоне понимают обеспокоенность Москвы по расширению НАТО.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Президент России Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
https://ria.ru/20250601/kellog-2020215478.html
https://ria.ru/20250601/putin-2020216791.html
https://ria.ru/20250530/kellog-2019876851.html
https://ria.ru/20250527/vstrecha-2019380050.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986217531_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_f28b447134feccae2bf065d7d4ab732e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, москва, кит келлог, владимир путин, дональд трамп, нато
Россия, Украина, Москва, Кит Келлог, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО
"Нельзя угрожать": на Западе оценили слова Келлога о Путине

Público: Трамп и Келлог понимают оправданность позиции Путина по Украине

© AP Photo / Andrew HarnikКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Кит Келлог. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его спецпредставитель по Украине Кит Келлог понимают оправданность позиции российского лидера Владимира Путина по Украине, пишет издание Público.
Трамп, и Келлог, и американские конгрессмены прекрасно понимают, что Путин — очень жесткий собеседник, которому нельзя угрожать и у которого есть собственная повестка на переговоры по Украине, опирающаяся на реальное положение дел", — говорится в материале.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Келлог неожиданно поддержал слова Путина об Украине
Вчера, 05:26
По словам автора, Россия наращивает свое военное преимущество, и, возможно, через несколько месяцев Москва сможет диктовать условия перемирия, что признает даже Зеленский.
Автор считает, что несмотря на то, что Трамп выразил свое возмущение отсутствием результатов в переговорном процессе и "макиавеллиевской игрой" русских, США придется построить конструктивный диалог с Россией.
В пятницу Келлог в эфире телеканала ABC назвал обеспокоенность России расширением НАТО на восток закономерной. Он также отметил, что для США вступление Украины в альянс не стоит на повестке дня, и допустил, что он может прекратить расширение к российским границам. В Кремле положительно отреагировали на заявление спецпосланника, отметив, что в Вашингтоне понимают обеспокоенность Москвы по расширению НАТО.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Келлог выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится миром
Вчера, 05:55
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Президент России Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Келлог рассказал, какие советы дал киевским властям
30 мая, 00:32
Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Келлог рассказал, где может пройти следующая встреча России и Украины
27 мая, 16:52
 
РоссияУкраинаМоскваКит КеллогВладимир ПутинДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала