https://ria.ru/20250602/putin-2020366733.html

"Нельзя угрожать": на Западе оценили слова Келлога о Путине

"Нельзя угрожать": на Западе оценили слова Келлога о Путине - РИА Новости, 02.06.2025

"Нельзя угрожать": на Западе оценили слова Келлога о Путине

Президент США Дональд Трамп и его спецпредставитель по Украине Кит Келлог понимают оправданность позиции российского лидера Владимира Путина по Украине, пишет... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T04:32:00+03:00

2025-06-02T04:32:00+03:00

2025-06-02T04:32:00+03:00

россия

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его спецпредставитель по Украине Кит Келлог понимают оправданность позиции российского лидера Владимира Путина по Украине, пишет издание Público."И Трамп, и Келлог, и американские конгрессмены прекрасно понимают, что Путин — очень жесткий собеседник, которому нельзя угрожать и у которого есть собственная повестка на переговоры по Украине, опирающаяся на реальное положение дел", — говорится в материале.По словам автора, Россия наращивает свое военное преимущество, и, возможно, через несколько месяцев Москва сможет диктовать условия перемирия, что признает даже Зеленский.Автор считает, что несмотря на то, что Трамп выразил свое возмущение отсутствием результатов в переговорном процессе и "макиавеллиевской игрой" русских, США придется построить конструктивный диалог с Россией.В пятницу Келлог в эфире телеканала ABC назвал обеспокоенность России расширением НАТО на восток закономерной. Он также отметил, что для США вступление Украины в альянс не стоит на повестке дня, и допустил, что он может прекратить расширение к российским границам. В Кремле положительно отреагировали на заявление спецпосланника, отметив, что в Вашингтоне понимают обеспокоенность Москвы по расширению НАТО.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Президент России Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.

https://ria.ru/20250601/kellog-2020215478.html

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