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В Курской области восстановят обрушившийся железнодорожный путепровод - РИА Новости, 02.06.2025
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13:30 02.06.2025 (обновлено: 14:47 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/puteprovod-2020439066.html
В Курской области восстановят обрушившийся железнодорожный путепровод
В Курской области восстановят обрушившийся железнодорожный путепровод - РИА Новости, 02.06.2025
В Курской области восстановят обрушившийся железнодорожный путепровод
Специалисты восстановят железнодорожный путепровод на перегоне Остапово – Михайловский Рудник, сообщили в пресс-службе Московских железных дорог (МЖД). РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T13:30:00+03:00
2025-06-02T14:47:00+03:00
курская область
обрушение железнодорожного моста в курской области
происшествия
александр хинштейн
россия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты восстановят железнодорожный путепровод на перегоне Остапово – Михайловский Рудник, сообщили в пресс-службе Московских железных дорог (МЖД)."Железнодорожники завершили расчистку участка автодороги в Курской области после обрушения железнодорожного путепровода на перегоне Остапово – Михайловский Рудник. Теперь дорожники смогут приступить к восстановлению автомобильного полотна", - говорится в сообщении.Пресс-служба подчеркивает, что восстановление железной дороги будет организовано с учетом проезда автотранспорта в соответствии с обращением региональных органов власти.В МЖД отметили, что на период возведения путепровода движение грузовых поездов будет организовано альтернативным маршрутом, чтобы сохранить объемы перевозок и обеспечить доставку и вывоз продукции местных предприятий.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. В результате пострадали трое сотрудников поездной бригады, ночью они были доставлены в Железногорскую больницу, у них удовлетворительное состояние.
https://ria.ru/20250601/lavrov-2020353810.html
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курская область, обрушение железнодорожного моста в курской области, происшествия, александр хинштейн, россия
Курская область, Обрушение железнодорожного моста в Курской области, Происшествия, Александр Хинштейн, Россия
В Курской области восстановят обрушившийся железнодорожный путепровод

МЖД: в Курской области восстановят обрушившийся железнодорожный путепровод

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramНа месте обрушения железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области
На месте обрушения железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
На месте обрушения железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты восстановят железнодорожный путепровод на перегоне Остапово – Михайловский Рудник, сообщили в пресс-службе Московских железных дорог (МЖД).
"Железнодорожники завершили расчистку участка автодороги в Курской области после обрушения железнодорожного путепровода на перегоне Остапово – Михайловский Рудник. Теперь дорожники смогут приступить к восстановлению автомобильного полотна", - говорится в сообщении.
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Пресс-служба подчеркивает, что восстановление железной дороги будет организовано с учетом проезда автотранспорта в соответствии с обращением региональных органов власти.
В МЖД отметили, что на период возведения путепровода движение грузовых поездов будет организовано альтернативным маршрутом, чтобы сохранить объемы перевозок и обеспечить доставку и вывоз продукции местных предприятий.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. В результате пострадали трое сотрудников поездной бригады, ночью они были доставлены в Железногорскую больницу, у них удовлетворительное состояние.
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Курская областьОбрушение железнодорожного моста в Курской областиПроисшествияАлександр ХинштейнРоссия
 
 
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