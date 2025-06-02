https://ria.ru/20250602/puteprovod-2020439066.html

В Курской области восстановят обрушившийся железнодорожный путепровод

В Курской области восстановят обрушившийся железнодорожный путепровод - РИА Новости, 02.06.2025

В Курской области восстановят обрушившийся железнодорожный путепровод

Специалисты восстановят железнодорожный путепровод на перегоне Остапово – Михайловский Рудник, сообщили в пресс-службе Московских железных дорог (МЖД). РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T13:30:00+03:00

2025-06-02T13:30:00+03:00

2025-06-02T14:47:00+03:00

курская область

обрушение железнодорожного моста в курской области

происшествия

александр хинштейн

россия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты восстановят железнодорожный путепровод на перегоне Остапово – Михайловский Рудник, сообщили в пресс-службе Московских железных дорог (МЖД)."Железнодорожники завершили расчистку участка автодороги в Курской области после обрушения железнодорожного путепровода на перегоне Остапово – Михайловский Рудник. Теперь дорожники смогут приступить к восстановлению автомобильного полотна", - говорится в сообщении.Пресс-служба подчеркивает, что восстановление железной дороги будет организовано с учетом проезда автотранспорта в соответствии с обращением региональных органов власти.В МЖД отметили, что на период возведения путепровода движение грузовых поездов будет организовано альтернативным маршрутом, чтобы сохранить объемы перевозок и обеспечить доставку и вывоз продукции местных предприятий.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. В результате пострадали трое сотрудников поездной бригады, ночью они были доставлены в Железногорскую больницу, у них удовлетворительное состояние.

https://ria.ru/20250601/lavrov-2020353810.html

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курская область, обрушение железнодорожного моста в курской области, происшествия, александр хинштейн, россия