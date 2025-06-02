https://ria.ru/20250602/pushkov-2020373636.html

"Решили заменить население": Пушков спрогнозировал будущее Британии

"Решили заменить население": Пушков спрогнозировал будущее Британии - РИА Новости, 02.06.2025

"Решили заменить население": Пушков спрогнозировал будущее Британии

Правящие круги Великобритании решили "заменить" коренное население на приезжих, прежде всего из стран третьего мира, такое мнение высказал сенатор Алексей... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T07:32:00+03:00

2025-06-02T07:32:00+03:00

2025-06-02T07:32:00+03:00

в мире

великобритания

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алексей пушков

джон хили

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Правящие круги Великобритании решили "заменить" коренное население на приезжих, прежде всего из стран третьего мира, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Правящие круги Британии и впрямь решили "заменить" коренное население на приезжих, прежде всего из стран третьего мира. Ничего подобного в истории еще не было", — написал он.По мнению Пушкова, это "колоссальная операция" глобалистов по переселению народов, которое выдают за стихийное явление.Сенатор отметил, что в Британии мигранты получают миллиард фунтов в год в виде социальный пособий и через пять лет эта сумма удвоится, поскольку число приезжих также удвоится.Ранее глава минобороны Соединенного Королевства Джон Хили Великобритания заявил, что за последние пять лет потеряла контроль над своими границами.По данным британского бюро национальной статистики (ONS), за 2024 год количество прибывших в страну мигрантов оказалось больше на 431 тысячу, чем уехавших. За 2023 год цифра достигала 860 тысяч, а за 12-месячный период, закончившийся в июне 2023 года, был зафиксирован исторический рекорд в 906 тысяч человек.Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через пролив Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.

https://ria.ru/20250601/pushkov-2020295955.html

https://ria.ru/20250525/es-2019002810.html

https://ria.ru/20250526/makron-2019099953.html

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в мире, великобритания, ла-манш, алексей пушков, джон хили