https://ria.ru/20250602/pushilin-2020385544.html

Пушилин сообщил о серьезных боях в окрестностях Дзержинска

Пушилин сообщил о серьезных боях в окрестностях Дзержинска - РИА Новости, 02.06.2025

Пушилин сообщил о серьезных боях в окрестностях Дзержинска

ВСУ упираются в окрестностях Дзержинска, там развернулись серьезные бои, но подразделения ВС РФ продвигаются дальше, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T09:29:00+03:00

2025-06-02T09:29:00+03:00

2025-06-02T09:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

дзержинск (донецкая область)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ВСУ упираются в окрестностях Дзержинска, там развернулись серьезные бои, но подразделения ВС РФ продвигаются дальше, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."В окрестностях Дзержинска сейчас развернулись также очень серьезные боестолкновения, противник упирается, но наши подразделения находят возможности продвигаться дальше", - сказал Пушилин.Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.

https://ria.ru/20250602/plennyy-2020372486.html

дзержинск (донецкая область)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

дзержинск (донецкая область), вооруженные силы украины