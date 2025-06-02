https://ria.ru/20250602/pushilin-2020385544.html
Пушилин сообщил о серьезных боях в окрестностях Дзержинска
Пушилин сообщил о серьезных боях в окрестностях Дзержинска - РИА Новости, 02.06.2025
Пушилин сообщил о серьезных боях в окрестностях Дзержинска
ВСУ упираются в окрестностях Дзержинска, там развернулись серьезные бои, но подразделения ВС РФ продвигаются дальше, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T09:29:00+03:00
2025-06-02T09:29:00+03:00
2025-06-02T09:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
дзержинск (донецкая область)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ВСУ упираются в окрестностях Дзержинска, там развернулись серьезные бои, но подразделения ВС РФ продвигаются дальше, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."В окрестностях Дзержинска сейчас развернулись также очень серьезные боестолкновения, противник упирается, но наши подразделения находят возможности продвигаться дальше", - сказал Пушилин.Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
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дзержинск (донецкая область)
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дзержинск (донецкая область), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Дзержинск (Донецкая область), Вооруженные силы Украины
Пушилин сообщил о серьезных боях в окрестностях Дзержинска
Пушилин: ВСУ упираются в окрестностях Дзержинска, там идут серьезные бои