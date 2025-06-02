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Российские бойцы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 02.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:18 02.06.2025 (обновлено: 13:19 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/punkt-2020436045.html
Российские бойцы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Харьковской области
Российские бойцы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 02.06.2025
Российские бойцы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Харьковской области
Группировка войск "Север" с помощью FPV-дронов уничтожила наблюдательный пункт ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T13:18:00+03:00
2025-06-02T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Группировка войск "Север" с помощью FPV-дронов уничтожила наблюдательный пункт ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением FPV-дронов разведчиков группировки войск "Север". Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по наблюдательному пункту боевиков ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что пункт военнослужащие группировки обнаружили в ходе разведывательных мероприятий. После определения и подтверждения точных координат места нахождения противника было принято решение об огневом воздействии. Кроме того, МО РФ показало кадры уничтожения пункта, снятые с камеры одного из дронов.
https://ria.ru/20250602/plennyy-2020372486.html
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Российские бойцы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Харьковской области

МО РФ: бойцы "Севера" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Юрий Войткевич
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Группировка войск "Север" с помощью FPV-дронов уничтожила наблюдательный пункт ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением FPV-дронов разведчиков группировки войск "Север". Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по наблюдательному пункту боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что пункт военнослужащие группировки обнаружили в ходе разведывательных мероприятий. После определения и подтверждения точных координат места нахождения противника было принято решение об огневом воздействии.
Кроме того, МО РФ показало кадры уничтожения пункта, снятые с камеры одного из дронов.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
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