https://ria.ru/20250602/punkt-2020436045.html

Российские бойцы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Харьковской области

Российские бойцы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 02.06.2025

Российские бойцы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Харьковской области

Группировка войск "Север" с помощью FPV-дронов уничтожила наблюдательный пункт ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T13:18:00+03:00

2025-06-02T13:18:00+03:00

2025-06-02T13:19:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Группировка войск "Север" с помощью FPV-дронов уничтожила наблюдательный пункт ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением FPV-дронов разведчиков группировки войск "Север". Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по наблюдательному пункту боевиков ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что пункт военнослужащие группировки обнаружили в ходе разведывательных мероприятий. После определения и подтверждения точных координат места нахождения противника было принято решение об огневом воздействии. Кроме того, МО РФ показало кадры уничтожения пункта, снятые с камеры одного из дронов.

https://ria.ru/20250602/plennyy-2020372486.html

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область