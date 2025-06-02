https://ria.ru/20250602/pskov-2020417935.html

В Псковской области матери, жившей с телами убитых детей, назначили лечение

В Псковской области матери, жившей с телами убитых детей, назначили лечение - РИА Новости, 02.06.2025

В Псковской области матери, жившей с телами убитых детей, назначили лечение

Жительнице Псковской области, жившей с телами своих детей в одном доме, которых она ранее убила, ради получения социальных выплат, суд назначил принудительное... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T11:51:00+03:00

2025-06-02T11:51:00+03:00

2025-06-02T11:51:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

псковская область

великие луки

куньинский район

псковский областной суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня - РИА Новости. Жительнице Псковской области, жившей с телами своих детей в одном доме, которых она ранее убила, ради получения социальных выплат, суд назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов региона. "Псковский областной суд с учетом заключения судебно-психиатрической экспертизы пришел к выводу о том, что данные деяния, запрещенные уголовным законом, совершены лицом в состоянии невменяемости, и применил меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа", - сообщила пресс-служба. Ранее сообщалось, что, по версии следствия, в период с августа 2023 года до 23 ноября 2023 года обвиняемая, находясь в квартире одного из домов в городе Великие Луки, убила своих сыновей в возрасте полутора и четырех лет путем удушения. После этого женщина, оставив тела детей в квартире, с двумя другими своими малолетними детьми переехала в частный дом в одной из деревень Куньинского района Псковской области, где совершила убийство восьмилетней дочери. В пресс-службе судов отметили, что ранее женщина ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию детей: не проявляла заботу о духовном, нравственном и социальном развитии, умственных и физических способностях, не обеспечивала должное лечение и применяла насилие. Также в 2022 году она скрыла факт рождения ребенка, не зарегистрировала его в порядке, установленном законом, ребенок не был осмотрен врачами и не был привит. "После убийств она продолжала получать социальные выплаты на содержание детей, незаконно завладев более чем 80 тысячами рублей, которые потратила на свои нужды", - рассказали в объединенной пресс-службе. Кроме того, фигурантка, добавили в судебной пресс-службе, скрывшись после убийства сыновей, заперла в квартире двух своих собак, которые умерли от истощения.

https://ria.ru/20250528/mladenets-2019557914.html

https://ria.ru/20250305/ubiystvo-2003115074.html

псковская область

великие луки

куньинский район

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происшествия, здоровье - общество, псковская область, великие луки, куньинский район, псковский областной суд