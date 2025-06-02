https://ria.ru/20250602/proizvodstvo-2020486702.html

Мантуров дал старт первому в России производству силикагелей и силиказолей

Мантуров дал старт первому в России производству силикагелей и силиказолей - РИА Новости, 02.06.2025

Мантуров дал старт первому в России производству силикагелей и силиказолей

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Нижегородскую область дал старт первому в России производству силикагелей и силиказолей,... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T16:12:00+03:00

2025-06-02T16:12:00+03:00

2025-06-02T16:12:00+03:00

экономика

россия

нижегородская область

денис мантуров

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Нижегородскую область дал старт первому в России производству силикагелей и силиказолей, сообщили в секретариате первого вице-премьера. Силикагели и силиказоли широко применяются более чем в 30 отраслях промышленности. "Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Нижегородскую область дал старт первому в России производству силикагелей и силиказолей, а также посетил "Первую ткацкую фабрику". В торжественной церемонии запуска производства также приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и председатель совета директоров АО "ГК "Титан" Михаил Сутягинский", - говорится в сообщении. В секретариате добавили, что ГК "Титан" ввела в эксплуатацию уникальное для России промышленное производство силикагелей и силиказолей общей мощностью 18 тысяч тонн в год на территории ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске. Новый проект холдинга реализует компания "РусСилика". Общий объем инвестиций в проект составил 21 миллиард рублей. Его реализация позволила создать более 200 новых рабочих мест. "Особо хотел бы отметить, что до настоящего момента силикагель в индустриальных объемах в России не производился. Тем самым, завод полностью обеспечен спросом. Более того, у продукции прослеживается ёмкий экспортный потенциал. Ввиду чего уже принято инвестиционное решение о дальнейшем расширении производства", – отметил Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20250529/zavod-2019841669.html

россия

нижегородская область

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экономика, россия, нижегородская область, денис мантуров