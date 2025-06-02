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Мантуров дал старт первому в России производству силикагелей и силиказолей
Мантуров дал старт первому в России производству силикагелей и силиказолей - РИА Новости, 02.06.2025
Мантуров дал старт первому в России производству силикагелей и силиказолей
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Нижегородскую область дал старт первому в России производству силикагелей и силиказолей,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:12:00+03:00
2025-06-02T16:12:00+03:00
2025-06-02T16:12:00+03:00
экономика
россия
нижегородская область
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Нижегородскую область дал старт первому в России производству силикагелей и силиказолей, сообщили в секретариате первого вице-премьера. Силикагели и силиказоли широко применяются более чем в 30 отраслях промышленности. "Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Нижегородскую область дал старт первому в России производству силикагелей и силиказолей, а также посетил "Первую ткацкую фабрику". В торжественной церемонии запуска производства также приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и председатель совета директоров АО "ГК "Титан" Михаил Сутягинский", - говорится в сообщении. В секретариате добавили, что ГК "Титан" ввела в эксплуатацию уникальное для России промышленное производство силикагелей и силиказолей общей мощностью 18 тысяч тонн в год на территории ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске. Новый проект холдинга реализует компания "РусСилика". Общий объем инвестиций в проект составил 21 миллиард рублей. Его реализация позволила создать более 200 новых рабочих мест. "Особо хотел бы отметить, что до настоящего момента силикагель в индустриальных объемах в России не производился. Тем самым, завод полностью обеспечен спросом. Более того, у продукции прослеживается ёмкий экспортный потенциал. Ввиду чего уже принято инвестиционное решение о дальнейшем расширении производства", – отметил Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20250529/zavod-2019841669.html
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экономика, россия, нижегородская область, денис мантуров
Экономика, Россия, Нижегородская область, Денис Мантуров
Мантуров дал старт первому в России производству силикагелей и силиказолей
Мантуров посетил запуск первого в России производства силикагелей и силиказолей
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Нижегородскую область дал старт первому в России производству силикагелей и силиказолей, сообщили в секретариате первого вице-премьера.
Силикагели и силиказоли широко применяются более чем в 30 отраслях промышленности.
"Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров
в рамках рабочей поездки в Нижегородскую область
дал старт первому в России производству силикагелей и силиказолей, а также посетил "Первую ткацкую фабрику". В торжественной церемонии запуска производства также приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и председатель совета директоров АО "ГК "Титан" Михаил Сутягинский", - говорится в сообщении.
В секретариате добавили, что ГК "Титан" ввела в эксплуатацию уникальное для России промышленное производство силикагелей и силиказолей общей мощностью 18 тысяч тонн в год на территории ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске. Новый проект холдинга реализует компания "РусСилика". Общий объем инвестиций в проект составил 21 миллиард рублей. Его реализация позволила создать более 200 новых рабочих мест.
"Особо хотел бы отметить, что до настоящего момента силикагель в индустриальных объемах в России не производился. Тем самым, завод полностью обеспечен спросом. Более того, у продукции прослеживается ёмкий экспортный потенциал. Ввиду чего уже принято инвестиционное решение о дальнейшем расширении производства", – отметил Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении.