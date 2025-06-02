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Информации о продолжительности переговоров России и Украины в Стамбуле нет

Информации о продолжительности переговоров России и Украины в Стамбуле нет - РИА Новости, 02.06.2025

Информации о продолжительности переговоров России и Украины в Стамбуле нет

Информации о продолжительности переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле нет, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T11:48:00+03:00

2025-06-02T11:48:00+03:00

2025-06-02T11:59:00+03:00

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

россия

украина

владимир мединский

стамбул

михаил галузин

игорь костюков (генштаб)

оон

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Информации о продолжительности переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле нет, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Не знаем", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько могу продлиться переговоры делегаций России и Украины.В понедельник в Стамбуле запланировано проведение второго раунда переговоров между представителями России и Украины. Российская делегация прибыла в Турцию накануне вечером.В состав российской делегации входят глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский , возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/fidan-2020398798.html

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россия

украина

стамбул

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, украина, владимир мединский, стамбул, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), оон, в мире