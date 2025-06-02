https://ria.ru/20250602/priyut-2020451083.html

В России 190 тысяч детей находятся в группе риска попадания в приюты

В России 190 тысяч детей находятся в группе риска попадания в приюты - РИА Новости, 02.06.2025

В России 190 тысяч детей находятся в группе риска попадания в приюты

В России 190 тысяч детей находятся в группе риска попадания в детские дома и приюты, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T14:16:00+03:00

2025-06-02T14:16:00+03:00

2025-06-02T14:16:00+03:00

общество

россия

мария львова-белова

владимир путин

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В России 190 тысяч детей находятся в группе риска попадания в детские дома и приюты, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "У нас 190 тысяч детей, у которых риск попадания (в детские дома и приюты - ред). В детских домах у нас остаются не все социальные сироты. Всего у нас в стране их 340 тысяч, то есть это большая сумма, большое число", - сказала Львова-Белова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250411/ingushetija-2010815079.html

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2025

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общество, россия, мария львова-белова, владимир путин