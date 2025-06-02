https://ria.ru/20250602/primore-2020368366.html

В Приморье во время капремонта обрушился пристроенный спортзал школы

В Приморье во время капремонта обрушился пристроенный спортзал школы - РИА Новости, 02.06.2025

В Приморье во время капремонта обрушился пристроенный спортзал школы

Часть здания школы в Артеме в Приморском крае, где находился спортзал, обрушилась во время капитального ремонта, сообщил глава городского округа Вячеслав Квон. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T05:20:00+03:00

2025-06-02T05:20:00+03:00

2025-06-02T05:20:00+03:00

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Часть здания школы в Артеме в Приморском крае, где находился спортзал, обрушилась во время капитального ремонта, сообщил глава городского округа Вячеслав Квон. "Пристроенный спортзал обрушился в школе № 17 во время капитального ремонта. Находимся на месте, ситуацию будем отслеживать. Хочу отметить, что обследование здания с выдачей документации на капитальный ремонт зданий производилось лицензированной организацией. В результате производства земляных работ для устройства гидроизоляции и дренажа фундамента произошло обрушение части здания, где находился спортзал", - написал Квон в своем Telegram-канале. Он отметил, что подрядчик планирует выполнить обратную засыпку скальным грунтом для предотвращения дальнейшего разрушения. На видео, размещенном в его Telegram-канале, Квон добавил, что сама школа – 1958 года постройки, она в нормальном состоянии, но комиссия будет решать, можно ли ее эксплуатировать. Причины обрушения спортзала выяснит также комиссия. Как сообщает прокуратура Приморья, в результате инцидента никто не пострадал. Доступ на территорию школы ограничен. Ведомство проводит проверку и даст оценку действиям ответственных лиц.

https://ria.ru/20250522/isk-2018384906.html

https://ria.ru/20250422/mchs-2012647600.html

приморский край

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происшествия, приморский край