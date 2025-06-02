https://ria.ru/20250602/premiya-2020390359.html

Премия "Экология – дело каждого" представила арт-объект ко Дню защиты детей

Премия "Экология – дело каждого" представила арт-объект ко Дню защиты детей - РИА Новости, 02.06.2025

Премия "Экология – дело каждого" представила арт-объект ко Дню защиты детей

В Международный день защиты детей премия Росприроднадзора "Экология – дело каждого" открыла арт-объект из утилизированного пластика на площадке проведения... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T10:00:00+03:00

2025-06-02T10:00:00+03:00

2025-06-02T10:00:00+03:00

россия

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

экология в россии

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В Международный день защиты детей премия Росприроднадзора "Экология – дело каждого" открыла арт-объект из утилизированного пластика на площадке проведения финального матча Кубка России по футболу в "Лужниках", сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. Фотозона призвана привлечь внимание десятков тысяч болельщиков и посетителей Олимпийского комплекса к проблемам загрязнения микропластиком и демонстрирует важность вторичной переработки отходов.1 июня в "Лужниках" на площадке проведения финального матча Кубка России по футболу запланировано множество активностей для семейного отдыха. Стенд Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" украсил экологический арт-объект – фотозона, изготовленная из утилизированного пластика. Для ее создания были использованы одноразовая посуда, крышечки и другие пластиковые отходы. Объект, у которого могли сфотографироваться все желающие, призван привлечь внимание к проблемам загрязнения микропластиком и изучения его воздействия на окружающую среду и здоровье человека."Каждый раз, когда мы используем пластиковую упаковку и выбрасываем ее – она не исчезает бесследно. Крошечные частицы повсюду: в воде, которую мы пьем, в воздухе, которым мы дышим, в продуктах, которые едим. Ученые находят микропластик в окружающей среде, в организмах морских животных и птиц, и в человеческом организме тоже. Но мы можем изменить ситуацию. Переработка вторсырья – один из самых эффективных способов. О том, как подарить вторую жизнь пластику, из года в год рассказывают участники нашей премии "Экология – дело каждого". И будет здорово, если каждый задумается об этом, станет бережнее относиться к природе и снизит на нее нагрузку", – приводит пресс-служба премии "Экология – дело каждого" слова Радионовой.Более того, она поблагодарила Российский футбольный союза за предоставленную площадку и возможность приобщить к проблемам экологии как можно больше людей. Мероприятие в "Лужниках" посетили 59 тысяч жителей и гостей столицы. Команда премии рассказала посетителям фотозоны с экологическим арт-объектом о том, как своими руками и в домашних условиях создать интересные поделки из пластика. На минутках экопросвещения гостей обучали, как сдавать вторсырье на переработку, как стать участниками премии и какие проекты в защиту природы востребованы.Международная премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года и призвана привить экопривычки как у детей, так и взрослых. Премия проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. В проекте принимают участие все регионы России и свыше 80 государств из пяти континентов. Победители и призеры премии имеют возможность получить не только памятные подарки, но и преференции в лучшие 150 вузов страны.

https://ria.ru/20250529/nauka-2019606090.html

https://ria.ru/20250422/nauka-2012568278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), экология в россии