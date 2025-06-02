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Под Екатеринбургом загорелся полигон твердых бытовых отходов - РИА Новости, 02.06.2025
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14:47 02.06.2025 (обновлено: 14:52 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/pozhar-2020464852.html
Под Екатеринбургом загорелся полигон твердых бытовых отходов
Под Екатеринбургом загорелся полигон твердых бытовых отходов - РИА Новости, 02.06.2025
Под Екатеринбургом загорелся полигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов горит под Екатеринбургом на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:47:00+03:00
2025-06-02T14:52:00+03:00
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Полигон твердых бытовых отходов горит под Екатеринбургом на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС."Сегодня в 12.42 мск в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в городском округе Верхняя Пышма, полигон твердых бытовых отходов "Северный". На площади 600 квадратных метров горит мусор", - сказал собеседник агентства.По его словам, угрозы распространения огня на строения и объекты инфраструктуры нет. На месте работают девять человек и три единицы техники, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250602/moskva-2020374480.html
екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Екатеринбургом загорелся полигон твердых бытовых отходов

Под Екатеринбургом загорелся полигон твердых бытовых отходов на 600 квадратах

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Полигон твердых бытовых отходов горит под Екатеринбургом на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
"Сегодня в 12.42 мск в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в городском округе Верхняя Пышма, полигон твердых бытовых отходов "Северный". На площади 600 квадратных метров горит мусор", - сказал собеседник агентства.
По его словам, угрозы распространения огня на строения и объекты инфраструктуры нет. На месте работают девять человек и три единицы техники, уточнили в ведомстве.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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