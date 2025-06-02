https://ria.ru/20250602/pozhar-2020464852.html

Под Екатеринбургом загорелся полигон твердых бытовых отходов

Под Екатеринбургом загорелся полигон твердых бытовых отходов - РИА Новости, 02.06.2025

Под Екатеринбургом загорелся полигон твердых бытовых отходов

Полигон твердых бытовых отходов горит под Екатеринбургом на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T14:47:00+03:00

2025-06-02T14:47:00+03:00

2025-06-02T14:52:00+03:00

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Полигон твердых бытовых отходов горит под Екатеринбургом на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС."Сегодня в 12.42 мск в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в городском округе Верхняя Пышма, полигон твердых бытовых отходов "Северный". На площади 600 квадратных метров горит мусор", - сказал собеседник агентства.По его словам, угрозы распространения огня на строения и объекты инфраструктуры нет. На месте работают девять человек и три единицы техники, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250602/moskva-2020374480.html

екатеринбург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)