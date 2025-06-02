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Пожар на рыбокомбинате на Камчатке потушили - РИА Новости, 02.06.2025
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02:40 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/pozhar-2020364224.html
Пожар на рыбокомбинате на Камчатке потушили
Пожар на рыбокомбинате на Камчатке потушили - РИА Новости, 02.06.2025
Пожар на рыбокомбинате на Камчатке потушили
Крупный пожар на рыбокомбинате "Октябрьский" на Камчатке, где взрывались кислородные баллоны, потушен, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T02:40:00+03:00
2025-06-02T02:40:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Крупный пожар на рыбокомбинате "Октябрьский" на Камчатке, где взрывались кислородные баллоны, потушен, сообщает региональное правительство. В воскресенье вечером власти Камчатского края сообщали, что пожарные борются с огнем на площади 500 "квадратов" на рыбокомбинате "Октябрьский". Возгорание произошло в складском помещении. По предварительной информации, взрывались кислородные баллоны. Пожарным удалось отсечь огонь, чтобы не допустить дальнейших взрывов. "Огнеборцы ликвидировали пожар на рыбокомбинате "Октябрьский". Причину возгорания устанавливают специалисты государственного пожарного надзора… Площадь пожара составила 400 квадратных метров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале краевого правительства. Переход огня на соседние здания не допущен, отмечается в публикации.
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происшествия, камчатка, камчатский край
Происшествия, Камчатка, Камчатский край
Пожар на рыбокомбинате на Камчатке потушили

Пожар на рыбокомбинате на Камчатке, где взрывались кислородные баллоны, потушили

© Фото : Камчатский край | Правительство/TelegramПожар на рыбокомбинате на Камчатке
Пожар на рыбокомбинате на Камчатке - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : Камчатский край | Правительство/Telegram
Пожар на рыбокомбинате на Камчатке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Крупный пожар на рыбокомбинате "Октябрьский" на Камчатке, где взрывались кислородные баллоны, потушен, сообщает региональное правительство.
В воскресенье вечером власти Камчатского края сообщали, что пожарные борются с огнем на площади 500 "квадратов" на рыбокомбинате "Октябрьский". Возгорание произошло в складском помещении. По предварительной информации, взрывались кислородные баллоны. Пожарным удалось отсечь огонь, чтобы не допустить дальнейших взрывов.
"Огнеборцы ликвидировали пожар на рыбокомбинате "Октябрьский". Причину возгорания устанавливают специалисты государственного пожарного надзора… Площадь пожара составила 400 квадратных метров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале краевого правительства.
Переход огня на соседние здания не допущен, отмечается в публикации.
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